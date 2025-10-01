خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل دادگستری گیلان:

هم‌اندیشی قضات در موضوع پولشویی مسیر احقاق حقوق است

هم‌اندیشی قضات در موضوع پولشویی مسیر احقاق حقوق است
کد خبر : 1694087
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: جلسات هم‌اندیشی قضات در حوزه مسائل پولی و بانکی و به‌ویژه جرم پولشویی نقش مؤثری در ایجاد وحدت رویه عملی و احقاق حقوق دارد.

به گزارش ایلنا از رشت، مجید الهیان صبح چهارشنبه در دوره آموزشی تخصصی ویژه قضات با محوریت مسائل پولی و بانکی و موضوع آشنایی با جرم پولشویی و فرآیند رسیدگی به آن، اظهار کرد: این دوره آموزشی در واقع فرصتی برای هم‌اندیشی پیرامون جرم پولشویی است که موضوع بسیار مهمی به شمار می‌رود و با همکاری قوه قضاییه، مرکز آموزش و بانک تجارت در این منطقه با حضور ۱۰۳ نفر از قضات برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مباحث مفیدی مطرح خواهد شد و امیدواریم با توجه به هم‌اندیشی و اظهار نظرهای همکاران قضایی که در این حوزه تخصص و تجربه رسیدگی دارند، بتوانیم در نهایت به وحدت رویه عملی در این موضوع برسیم و در احقاق حقوق مؤثر واقع شویم.

الهیان درباره اهمیت برگزاری چنین دوره‌هایی در استان گیلان تصریح کرد: این برنامه‌ها به صورت مرکزی برگزار می‌شود و ما نیز بر اساس برنامه‌های مرکز، قضات استان را تشویق می‌کنیم که در این جلسات شرکت کنند.

رئیس کل دادگستری گیلان در پایان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به نظر واحد در رسیدگی‌ها، به شدت به هم‌اندیشی و وحدت رویه نیازمندیم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی