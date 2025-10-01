رئیس کل دادگستری گیلان:
هماندیشی قضات در موضوع پولشویی مسیر احقاق حقوق است
رئیس کل دادگستری گیلان گفت: جلسات هماندیشی قضات در حوزه مسائل پولی و بانکی و بهویژه جرم پولشویی نقش مؤثری در ایجاد وحدت رویه عملی و احقاق حقوق دارد.
به گزارش ایلنا از رشت، مجید الهیان صبح چهارشنبه در دوره آموزشی تخصصی ویژه قضات با محوریت مسائل پولی و بانکی و موضوع آشنایی با جرم پولشویی و فرآیند رسیدگی به آن، اظهار کرد: این دوره آموزشی در واقع فرصتی برای هماندیشی پیرامون جرم پولشویی است که موضوع بسیار مهمی به شمار میرود و با همکاری قوه قضاییه، مرکز آموزش و بانک تجارت در این منطقه با حضور ۱۰۳ نفر از قضات برگزار میشود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، مباحث مفیدی مطرح خواهد شد و امیدواریم با توجه به هماندیشی و اظهار نظرهای همکاران قضایی که در این حوزه تخصص و تجربه رسیدگی دارند، بتوانیم در نهایت به وحدت رویه عملی در این موضوع برسیم و در احقاق حقوق مؤثر واقع شویم.
الهیان درباره اهمیت برگزاری چنین دورههایی در استان گیلان تصریح کرد: این برنامهها به صورت مرکزی برگزار میشود و ما نیز بر اساس برنامههای مرکز، قضات استان را تشویق میکنیم که در این جلسات شرکت کنند.
رئیس کل دادگستری گیلان در پایان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به نظر واحد در رسیدگیها، به شدت به هماندیشی و وحدت رویه نیازمندیم