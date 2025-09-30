خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار گیلان:

توجه ویژه به معیشت و تجهیزات آتش‌نشانان ضروری است

توجه ویژه به معیشت و تجهیزات آتش‌نشانان ضروری است
کد خبر : 1693728
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گیلان نقش آتش‌نشانان در ایجاد آرامش و امنیت در جامعه را بسیار مهم دانست و گفت: توجه ویژه به معیشت و تجهیزات آتش‌نشانان ضروری است.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس پیش از ظهر سه‌شنبه همزمان با فرارسیدن روز آتش‌نشانی و ایمنی، با حضور در یکی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر رشت، با پرسنل این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.

استاندار گیلان در این بازدید، ضمن شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات آتش‌نشانان، از نزدیک در جریان وضعیت تجهیزات، امکانات و نیازهای این مجموعه قرار گرفت و با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه آنان، آتش‌نشانان را قهرمانان بی‌ادعای عرصه خدمت به مردم توصیف کرد.

حق‌شناس با اشاره به سختی‌ها و مخاطرات شغل آتش‌نشانی، اظهار کرد: جانفشانی و فداکاری آتش‌نشانان در حوادث و بحران‌ها، نمونه بارز ایثار اجتماعی و مصداق روشن جهاد در راه خدمت به مردم است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در مسیر رفع مشکلات این قشر ایثارگر گام‌های جدی بردارند.

وی افزود: توجه به مسائل معیشتی و تجهیزاتی آتش‌نشانان یکی از مطالبات مهم این قشر است.

استاندار گیلان تاکید کرد که در جریان این بازدید برخی مشکلات مطرح‌شده از سوی پرسنل آتش‌نشانی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع فوری بخشی از آن‌ها دستورات لازم صادر شده است.

حق‌شناس نقش آتش‌نشانان در ایجاد آرامش و امنیت در جامعه را بسیار مهم دانست و گفت: ایمنی و امنیت شهروندان در گرو تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان است و امروز باید بیش از گذشته با تقویت زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات و حمایت از نیروهای خدوم آتش‌نشانی، بستر خدمت‌رسانی هرچه بهتر آنان به مردم را فراهم کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی