به گزارش ایلنا از رشت، در راستای گسترش تعاملات علمی و حرفه‌ای، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان و سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

این تفاهم‌نامه با حضور محمد باقری هره‌دشت، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گیلان و سرهنگ پاسدار مهدی نباتی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گیلان، به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در زمینه‌های برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های حقوقی، قضایی و کارشناسی، تبادل دانش و تجربیات حرفه‌ای و ارائه مشاوره‌های تخصصی متقابل در چارچوب قوانین و مقررات حرفه‌ای همکاری خواهند داشت.

امضای این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت تقویت هم‌افزایی علمی و عملی میان نهادهای حقوقی استان، ارتقای سطح دانش تخصصی کارشناسان و حقوقدانان، و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مشترک در خدمت به نظام قضایی و جامعه ارزیابی می‌شود.

