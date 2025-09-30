همافزایی حقوقی و کارشناسی در گیلان؛:
تفاهمنامه همکاری میان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان بسیج حقوقدانان امضا شد
به منظور ارتقای سطح علمی، تقویت همکاریهای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک، تفاهمنامهای میان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان و سازمان بسیج حقوقدانان استان به امضا رسید.
به گزارش ایلنا از رشت، در راستای گسترش تعاملات علمی و حرفهای، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان و سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند.
این تفاهمنامه با حضور محمد باقری هرهدشت، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گیلان و سرهنگ پاسدار مهدی نباتی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گیلان، به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو مجموعه در زمینههای برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در حوزههای حقوقی، قضایی و کارشناسی، تبادل دانش و تجربیات حرفهای و ارائه مشاورههای تخصصی متقابل در چارچوب قوانین و مقررات حرفهای همکاری خواهند داشت.
امضای این تفاهمنامه گامی مهم در جهت تقویت همافزایی علمی و عملی میان نهادهای حقوقی استان، ارتقای سطح دانش تخصصی کارشناسان و حقوقدانان، و استفاده بهینه از ظرفیتهای مشترک در خدمت به نظام قضایی و جامعه ارزیابی میشود.