خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هم‌افزایی حقوقی و کارشناسی در گیلان؛:

تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان بسیج حقوقدانان امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان بسیج حقوقدانان امضا شد
کد خبر : 1693540
لینک کوتاه کپی شد.

به منظور ارتقای سطح علمی، تقویت همکاری‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، تفاهم‌نامه‌ای میان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان و سازمان بسیج حقوقدانان استان به امضا رسید.

به گزارش ایلنا از رشت،  در راستای گسترش تعاملات علمی و حرفه‌ای، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان و سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

این تفاهم‌نامه با حضور محمد باقری هره‌دشت، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گیلان و سرهنگ پاسدار مهدی نباتی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گیلان، به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در زمینه‌های برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های حقوقی، قضایی و کارشناسی، تبادل دانش و تجربیات حرفه‌ای و ارائه مشاوره‌های تخصصی متقابل در چارچوب قوانین و مقررات حرفه‌ای همکاری خواهند داشت.

امضای این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت تقویت هم‌افزایی علمی و عملی میان نهادهای حقوقی استان، ارتقای سطح دانش تخصصی کارشناسان و حقوقدانان، و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مشترک در خدمت به نظام قضایی و جامعه ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی