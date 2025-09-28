به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری در جلسه فوق العاده شورای اداری ادارات صمت ۱۶ شهرستان تکلیف و تاکید کرد: نظارت بر اقلام اساسی را در سراسر استان افزایش دهید، اجازه نمی‌دهیم بازی‌های خصمانه سیاسی دستمایه گرانفروشان و سوداگران معیشت مردم شود.

وی گرانفروشی و احتکار در شرایط جنگ اقتصادی را تعدی به معیشت مردم دانست و گفت: بازرسی‌ها را دوچندان کنید و به متخلفین امان ندهید و قطع به یقین محتکران و گرانفروشان در این شرایط حساس همدست دشمنان مردم اند.

پورحیدری با بیان اینکه در شش ماهه ابتدای امسال افزون بر ۲۸ هزار بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی گیلان انجام شده است افزود: با این تعداد بازرسی برای ۵ هزار و ۵۰ واحد صنفی و تولیدی متخلف پرونده تشکیل شده که ارزش آن‌ها افزون بر ۱۳۰ میلیارد تومان می‌باشد.

مدیرکل صمت گیلان بر استمرار طرح نظارتی شالیکوبان و مرغ تاکید کرد و گفت: لیست جدید اقلام مشمول احتکار توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام شده است و اولویت بازرسی‌ها بر اقلام خوراکی نظیر؛ برنج، مرغ، گوشت، غلات، روغن، چای، ماکارونی، سیب زمینی، پیاز و همچنین روغن موتور، لاستیک، سیمان و انواع شوینده‌ها قرار گرفته است که لازم است با توجه به سامانه‌ها، میزان شفافیت ورود و خروج اقلام؛ هوشمندانه رصد و پایش گردد.

تیمور پورحیدری در پایان، بر برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی با توجه به اثرگذاری مضاعف آن تاکید و عنوان کرد: هر چند رتبه بازرسی استان بر اساس داشبورد مدیریتی سازمان حمایت در سطح کشور «چهارم» می‌باشد ولی این جایگاه برای گیلان کافی نیست و برای تعادل و آرامش بازار به نظارت موثر بیشتر نیازمندیم.

