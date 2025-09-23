خبرگزاری کار ایران
شهردار آستارا نماینده شهرداران گیلان در اتحادیه شهرداری‌های کشور شد
میثم الوان پور شهردار بندر آستارا در همایش شهرداران گیلان با کسب اکثریت آرا از بین ۵۶ شهردار گیلان به عنوان نفر اول عضو اتحادیه شهرداران استان (نماینده شهرداری های گیلان در اتحادیه شهرداران سراسر کشور) انتخاب شد.

به گزارش ایلنا از آستارا، شهردار آستارا در حاشیه این نشست در هتل اسپیناس آستارا اظهار کرد: امروز شهرستان آستارا و شهرداری این شهر میزبان ۵۶ شهردار شهرهای استان، معاون عمرانی استاندار و تعدادی از مدیران کل استانی و مسئولان شهرستانی بود.

وی با بیان اینکه در گردهمایی شهرداران گیلان موضوعات مهمی مطرح شد، افزود: برگزاری این نشست در شهری مرزی همچون آستارا اهمیت ویژه‌ای دارد.

شهردار بندر آستارا با اشاره به اینکه این شهرستان از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و می‌تواند پایگاهی مثبت برای تصمیم‌گیری‌های کلان شهری در استان باشد، تصریح‌کرد: در هفته‌ گذشته آستارا میزبان گردهمایی شهرداران استان کرمان بود که خوشبختانه با موفقیت برگزار شد و امروز نیز با تلاش همکارانم در مجموعه شهرداری آستارا توانستیم میزبانی شایسته‌ای از شهرداران استان داشته باشیم.

الوان پور با اشاره به اینکه در این گردهمایی درباره متمم بودجه سازمان همیاری شهرداری‌ها تصمیم‌گیری شد، گفت: انتخاب سه نفر از شهرداران استان گیلان برای عضویت در اتحادیه شهرداری‌های کشور از دیگر برنامه‌های این گردهمایی بود.

شهردار بندر آستارا با بیان اینکه به لطف اعتماد همکاران، بنده در این انتخابات به عنوان یکی از اعضای اتحادیه شهرداری‌های گیلان و نماینده این استان در اتحادیه شهرداران کشور انتخاب شدم، افزود: امیدوارم نماینده‌ای شایسته برای استان سرسبز و پرظرفیت گیلان باشم و بتوانم در جهت کسب امتیازات و اعتبارات بهتر برای شهر آستارا و سایر شهرهای استان گام‌های مؤثری بردارم.

الوان‌پور با اشاره به اینکه آستارا شهری با ظرفیت‌های ویژه گردشگری، اقتصادی و مرزی است، گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر این شهرستان و بهره‌برداری از پتانسیل‌های ارزشمند آن در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

