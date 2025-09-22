خبرگزاری کار ایران
دندانپزشکی غیر مجاز در لنگرود تعطیل شد

فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری یک دندانپزشک قلابی به همراه همدستش در این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش ایلنا، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی، فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود اظهار کرد: در پی شکایت چند تن از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری و خسارت با خدمات غیرمجاز پزشکی در یک منزل مسکونی در شهر لنگرود، پی گیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ موبندان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات نامحسوس پلیس مشخص شد مردی به همراه همسرش با جعل مدارک پزشکی در بخش داندانپزشکی، غیرقانونی اقدام به ارائه خدمات دانپزشکی و همچنین تجویز داروی‌های مرتبط برای بیماران می‌کند.

این مقام انتظامی بیان داشت: تیم رسیدگی کننده پرونده بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی به همراه نماینده سازمان نظام پزشکی وارد عمل شدند و این فرد متخلف به همراه همسرش را در یک منزل مسکونی دستگیر و در بازرسی از محل یونیت دندانپزشکی، تعداد زیادی داروی بی‌حسی و مواد ترمیم دندان، روکش و سایر ادوات و تجهیزات دندانپزشکی کشف کردند.

سرهنگ صبح زاهدی با اشاره به ادامه تحقیقات در این رابطه، خاطرنشان کرد: این متهمان ۵۱ و۳۸ساله این پرونده به اتهام مداخله در امور پزشکی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود در ادامه از شهروندان خواست؛ برای دریافت خدمات درمانی حتماً به مراکز معتبر پزشکی و دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان مراجعه کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

