رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد:
تأخیر ۹ ماهه در پرداختی بیمهها به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تأخیر چندماهه در دریافتی دانشگاه از بیمهها، گفت: امروز کسانی مدعی شدهاند که به وظایف خود برای جلوگیری از آلودگی منابع آبی و خاک استان عمل نکردند.
به گزارش ایلنا از رشت، محمدتقی آشوبی در آئین افتتاحیه بیست و یکمین کارگاه «ضیافت اندیشه» اساتید و نخبگان این دانشگاه، با قدردانی از حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلی، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه، گفت: «ایشان همواره در تمام صحنهها حضوری فعال داشته و فراتر از تکلیف عمل کردهاند؛ به ویژه در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که با حضور در مراکز درمانی و با برگزار ی جلسات هماندیشی، به کارکنان و مدیران روحیه میدادند.»
آشوبی با اشاره به فشارهای مالی سنگین بر سیستم درمانی استان، از «افزایش ۷ برابری نرخ ارز تخصیصی برای تأمین تجهیزات پزشکی» خبر داد و اظهار داشت: «آخرین دریافتی دانشگاه از بیمهها مربوط به آذرماه ۱۴۰۳ بوده و فعالیت در چنین شرایطی بسیار دشوار است.»
وی با اشاره به تجربه ایام جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، افزود: «در آن ۱۲ روز، شرایط از نظر تأمین تجهیزات، دارو و حتی شیر خشک، بسیار خاص و متفاوت بود، اما در همان ایام شاهد بودیم افراد بدون داشتن وظیفه و مسئولیت و خارج از شیفتهای تعیین شدهی کاری در بیمارستانها حاضر میشدند تا به مراجعین خدماترسانی کنند.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به «رشد شاخصهای آموزشی»، و تاکید بر تمدید ۴ساله اعتبارسنجی دانشگاه، یادآور شد: «تنها تعداد محدودی از دانشگاههای کشور موفق به اخذ تمدید ۵ساله شدهاند و باید بدانیم که این تمدید ۴ساله برای دانشگاه علوم پزشکی گیلان تا چه حد با ارزش و مهم است.»
وی همچنین، به معضل فرسودگی زیرساختهای درمانی اشاره کرد و گفت: «هشت بیمارستان فرسوده در سطح استان داریم و مجبوریم درآمد بیمارستانهای دیگر را صرف سرپا نگه داشتن بیمارستانهای ۳۲ تختخوابی کنیم که این یک معضل بزرگ است.»
آشوبی با بیان اینکه ۸۰ درصد از موضوع سلامت خارج از حیطه اختیارات دانشگاه است، گفت: «کسانی که وظایف خود را به درستی انجام ندادهاند، امروز مدعی شدهاند. مگر شما در این استان نبودهاید که امروز یادتان افتاده سراوان و رودخانههای رشت وجود دارد؟! در واقع همانهایی که باید پاسخگو باشند، امروز مدعی شدهاند.»
وی افزود: «امروز مجبوریم دستگاههای پت اسکن و بونکر رادیوتراپی بخریم تا بیماران مجبور نباشند برای درمان به تهران بروند و هزینههای سنگین متحمل شوند. این در حالی است که اگر برخی دستگاهها وظایف خود را در قبال حفظ محیط زیست به درستی انجام داده و مانع از آلودگی آب، خاک و هوای استان شده بودند، اکنون با این حجم از بیماریها و هزینههای نجومی روبرو نبودیم.»