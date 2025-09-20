در نشست مشترک دادستان و شهردار فومن؛
لازمه پیشرفت یک شهر ایجاد امنیت و آرامش است
نشست صمیمانه حامد اصیلی، دادستان شهرستان فومن و کاظم قربانی، شهردار فومن به منظور تعامل در خدمترسانی به همشهریان و رضایتمندی مردم برگزار شد.
به گزارش ایلنا از رشت، بمنظور تعامل در خدمترسانی به همشهریان و رضایتمندی مردم نشست دادستان با شهردار و معاون شهرداری فومن در شهرداری فومن برگزار شد.
در این نشست صمیمانه اصیلی دادستان شهرستان فومن اظهار کرد: در مرحله اول باید خودمان قانون را رعایت کنیم و توقع میرود دیگر دستگاهها هم همین رویه را داشته باشند.
اصیلی با اشاره به اینکه لازمه پیشرفت یک شهر ایجاد امنیت و آرامش است تصریح کرد: اگر امنیت و آرامش در شهر برقرار باشد سرمایه دار میتواند با سرمایهگذاری در شهر باعث توسعه و پیشرفت شهر شود.
دادستان شهرستان فومن گفت: خدمت به مردم نعمتی بزرگ است و تاکید کرد که ما باید قدردان آنها باشیم چرا که فرصت خدمت خیلی کم هست و ما باید در این زمان کوتاه تا میتوانیم به مردم خدمت کنیم و موجبات رضایت آنها را فراهم آوریم.
اصیلی با بیان اینکه لازمه خدمت در هرشهر شناخت فرهنگ آن شهر هست اظهار کرد: هرشهر با توجه به فرهنگ خاص خود رفتار خاصی را میطلبد که باید با ظرافت و دقت از عهدهی آن برآمد.
وی با بیان اینکه مجموعه دادگستری با شهرداری در حوزههای مختلف شهری در راستای خدمت و رفع موانع و مشکلات شهری و شهروندی همکاری خوبی خواهد داشت افزود: انتظار میرود دستگاههای نظارتی و انتظامی در برخورد با متخلفین سد معبر و ساخت سازهای غیر مجاز بیش از پیش همکاری داشته باشند.
وی در پایان مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر را امین مردم دانست و تصریح کرد: شورا با توجه به اینکه توسط مردم انتخاب میشوند سهم به سزایی در آرامش شهر و اتحاد بین مردم دارد و ما هم تا آنجایی که بتوانیم با شورا و شهرداری در راستای اجرای قانون همکاری لازم را خواهیم داشت.
کاظم قربانی، شهردار فومن نیز با بیان عملکرد دوره مدیریت شهرداری و ارایه خدمات در حوزههای مختلف شهری افزود: مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر در کنار هم با تمام ظرفیتهای موجود تلاش خود را در راستای خدمترسانی به همشهریان بکار بسته تا در راستای رضایتمندی شهروندان بتواند مشکلات شهری را به حداقل برساند که این مهم مستلزم حمایت همه جانبه و همراهی سایر دستگاههای اجرایی میباشد تا همه مدیران در کنار هم بتوانند خدمات درست و مناسبی را به مردم ارایه دهند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: شهرداری فومن آمادگی دارد تا در تمام زمینهها با دستگاههای قضایی همکاری کند.