بازگشت پایداری ارتباطات در منطقه گردشگری قلعه رودخان فومن

کد خبر : 1688454
به دنبال درخواست‌های مکرر دهیار، اهالی و گردشگران و بروز مشکلات ناشی از قطعی برق در سایت‌های اپراتور ایرانسل، با پیگیری‌های اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان و بازدید میدانی کارشناسان، مشکل ارتباطی این منطقه برطرف شد.

به گزارش ایلنا، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان اعلام کرد: قطع برق در منطقه موجب خارج شدن بیش از ده سایت دکل ارتباطی ایرانسل از مدار شده بود که این موضوع اختلال جدی در ارائه خدمات ارتباطی به ساکنان و گردشگران ایجاد کرد.

پس از بررسی‌های میدانی و با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال‌غرب، شرکت مخابرات استان و ایرانسل، مشخص شد نبود باتری پشتیبان در مرکز مخابرات شاده‌خال شهرستان شفت عامل اصلی قطعی ارتباطات بوده است.

با پیگیری‌های صورت‌گرفته، باتری پشتیبان برای این مرکز تأمین و نصب شد و در نتیجه ارتباطات سایت‌های ایرانسل در مسیر منطقه گردشگری قلعه رودخان مجدداً برقرار و پایدار شد.

اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مرتبط، بر تداوم نظارت و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق گردشگری و روستایی تأکید کرد.

این بازدید، در راستای پایش مستمر کیفیت خدمات ارتباطی مناطق تحت پوشش طرح USO انجام شده و گامی مؤثر در جهت و بهبود خدمات ارتباطی استان گیلان، محسوب می‌شود.

