آب شرب گیلان سالم و بهداشتی است /مردم با خیال راحت آب آشامیدنی مصرف کنند

به گزارش ایلنا از رشت، سیدمهدی سلیمانی ضیابری در پی برخی اظهارنظرها و جو ایجاد شده در خصوص کیفیت پایین آب شرب در گیلان در فضای مجازی بیان کرد: آب شرب شهروندان از سوی کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب به لحاظ بهداشتی مرتب رصد می‌شود و هم‌اینک هیچ مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مردم استان گیلان می‌توانند با خیال راحت آب آشامیدنی مصرف کنند و نگران نباشند، اضافه کرد: اگر در ارتباط با آب آشامیدنی مشکلی به لحاظ بهداشتی وجود داشته باشد اطلاع‌رسانی خواهد شد چه بسا در سیل پیربازار در سال گذشته، این کار انجام شد.

سلیمانی ضیابری بیان کرد: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بر کیفیت آب آشامیدنی نظارت می‌کند و در صورت بروز مشکل با همکاری شرکت آب و فاضلاب ضمن اطلاع‌رسانی برای رفع مساله اقدام می‌شود و تمام تلاش این ۲ مجموعه برخورداری شهروندان از آب سالم است.

وی با بیان اینکه وضعیت آبرسانی و برخورداری از آب در مکان‌های مختلف شهرها و روستاها متفاوت است اضافه کرد: در شهرها آب آشامیدنی به دلیل وجود تصفیه‌خانه کاملا سالم و بهداشتی است و سلامت آب به روز و دقیق انجام می‌شود.

سلیمانی بیان کرد: در روستاها شرایط متفاوت است؛ آب در برخی از مناطق روستایی از طریق شبکه آبرسانی اداره آب و فاضلاب تامین می‌شود؛ بعضی از روستاها به خصوص روستاهای دوردست در ارتفاعات ممکن است به شبکه آب و فاضلاب متصل نباشد و چاه داشته باشد از اینرو آب آشامیدنی این مناطق نیز مرتب به لحاظ کلرسنجی، آلودگی شیمیایی و میکروبی مورد رصد قرار می‌گیرد و در صورت بروز کوچکترین مشکل برای رفع آن اقدام می‌شود.

وی اظهار کرد: آب شرب از نظر کلرسنجی، آلودگی شیمیایی و میکروبی به صورت مستمر رصد می‌شود و در این ارتباط هیچ گونه خطایی رخ نمی‌دهد مگر اینکه در شرایط خاص (در فصل زمستان و بروز سیل) ضمن اطلاع‌رسانی به شهروندان برای رفع مشکل اقدام می‌شود.

بر اساس آخرین آمارهای دریافتی، ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۴۲ نفر از جمعیت شهری و روستایی استان تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب هستند که ۹۹.۹۹ درصد جمعیت شهری و حدود ۸۶ درصد جمعیت روستایی استان از آب شرب سالم بهره‌مندند.

