اداره آب و فاضلاب در شهر پیربازار مستقر شد/ سید سجاد خوشحال رئیس اداره شد

اولین رئیس اداره آب و فاضلاب شهر پیربازار گفت: تاسیسات آب شهر پیربازار حتما باید دارای دیزل ژنراتور باشد تا در هنگام قطعی برق آب شرب مردم قطع نشود

به گزارش ایلنا از رشت، سید سجاد خوشحال اولین رئیس اداره آب و فاضلاب شهر پیربازار در دیدار  با  سجاد علیپور شهردار پیربازار گفت: مردم از شهردار بعنوان بزرگ یک شهر انتظار دارند و در شهرهایی که ادارات خدمات رسان مستقر نباشند شهروندان همه انتظارات خود را از شهرداری دارند.

وی افزود: شهردار پیربازار دارای تعامل و با روحیه حمایتی است که جای تقدیر دارد و امید است با حمایت مدیریت شهری از این اداره شاهد خدمات ارزنده به شهروندان پیربازار باشیم.

خوشحال بیان داشت: تاسیسات آب شهر پیربازار حتما باید دارای دیزل ژنراتور باشد تا در هنگام قطعی برق آب شرب مردم قطع نشود.

وی افزود: تلاش می شود زین پس خدمات دسترسی در حوزه آب و فاضلاب به شهروندان ارائه گردد.

خوشحال بیان داشت: اگر روزی ۴تا۶ ساعت آب یک شهر قطع باشد اصلا پسندیده نیست و‌تلاش می شود که این مشکل از اسرع وقت مرتفع شود.

 سجاد علیپور شهردار پیربازار نیز ضمن خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای رئیس جدید اداره آب شهر پیربازار از حمایت شرکت آب و‌ فاضلاب گیلان تشکر کرد.

وی افزود: انتظار می رود تا با حضور و استقرار اداره آب و فاضلاب در شهر پیربازار مشکلات عدیده شهروندان در این حوزه هر چه سریعتر مرتفع گردد.

علیپور بیان داشت: با تسریع در مساعدت آموزش و پرورش ناحیه۲ رشت در جهت واگذاری مدرسه متروکه شهدای اسلام به شهرداری در جهت راه اندازی مجتمع اداری شهر پیربازار امکان واگذاری مکان استقرار اداره در محل مذکور فراهم خواهد شد.

