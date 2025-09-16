رفع تصرف اراضی بستر سفیدرود در شهرستان آستانه اشرفیه
رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه گفت: در راستای حفظ حقوقبیتالمال و آزادسازی حریم و بستر رودخانهها قطعه زمینی به ارزش ده میلیارد تومان از اراضی بستر سفیدرود در شهرستان آستانه اشرفیه رفع تصرف شد.
به گزارش ایلنا از آستانه اشرفیه، افشین جارچی، رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه اظهار کرد: در راستای حفظ حقوقبیتالمال و آزادسازی حریم و بستر رودخانهها، انهار، کانالها و برکههای طبیعی یک مورد تصرف بستر رودخانه سفیدرود با شناسایی نیروهای گروه گشت و بازرسی و کارشناسان فنی این اداره، پیگیریهای حقوقی صورت گرفته و اخذ دستور از مقام محترم قضایی رفع تصرف شد.
جارچی افزود: قطعه زمین رفع تصرف شده به مساحت ۶۳۲۱ مترمربع در منطقه سالستان از توابع شهرستان آستانهاشرفیه، به ارزش تقریبی صد میلیارد ریال معادل ده میلیارد تومان رفع تصرف شد.