رفع تصرف اراضی ‌بستر سفیدرود در شهرستان آستانه اشرفیه

به گزارش ایلنا از آستانه اشرفیه، افشین جارچی، رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق‌بیت‌المال و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار، کانال‌ها و برکه‌های طبیعی یک مورد تصرف بستر رودخانه سفیدرود با شناسایی نیروهای گروه گشت و بازرسی و کارشناسان فنی این اداره، پیگیری‌های حقوقی صورت گرفته و اخذ دستور از مقام محترم قضایی رفع تصرف شد.

جارچی افزود: قطعه زمین رفع تصرف شده به مساحت ۶۳۲۱ مترمربع در منطقه سالستان از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه، به ارزش تقریبی صد میلیارد ریال معادل ده میلیارد تومان رفع تصرف شد.

