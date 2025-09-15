به گزارش ایلنا از بندرانزلی، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن در جلسه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه مجتمع بندری کاسپین از بنادر مهم دریای کاسپین است که قادر به ایفای نقش مهمی در توسعه مناسبات کشورهای منطقه خواهد بود، اظهار داشت: با توجه به در حال توسعه بودن این مجتمع بندری و وصل بودن به شبکه ریلی، انتظار می‌رود نقش مهمی در ترانزیت و صادرات کشور برعهده گیرد.

وی در خصوص برنامه شرکت راه آهن برای توسعه مبادلات کشورمان در حوزه دریای کاسپین با تکیه بر ظرفیت‌های اتصال این منطقه به شبکه ریل سراسری، گفت: یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در اجلاس اخیر خود با روسای راه آهن‌های کشورهای منطقه cis، افزایش ترانزیتی ریلی در بستر دریای کاسپین بوده و در این مهم بندر کاسپین و منطقه آزاد انزلی می‌تواند موثرتر باشد.

وی هدف بازدید از منطقه آزاد انزلی را بررسی توانمندی‌ها و زمینه‌های افزایش ظرفیت شبکه ریلی و سهم راه آهن در حمل و نقل بار و کالا در مجتمع بندری کاسپین عنوان کرد و اظهار امیدواری نمود که با همراهی و پیگیری استاندار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و سایر مسئولین استانی شاهد تحقق سریع برنامه‌ها باشیم.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه ارتباطات میان کشورهای منطقه را با این بندر افزایش خواهیم داد از اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل و نقل ریلی در بندر کاسپین قدردانی کرد و اضافه کرد: با عنایت به در حال توسعه بودن مجتمع بندری کاسپین، ریل پایه بودن طرح‌های توسعه‌ای آن می‌تواند به تقویت جایگاه آن در سطح بین المللی کمک شایان توجهی نماید.

ذاکری افزود: منطقه آزاد انزلی می‌تواند به عنوان نقطه اتصال و ورودی خروجی بار و کالا مطرح شده و در تکمیل کریدور شمال جنوب مطرح باشد.

وی با بیان اینکه همه مسیرهای ترانزیتی کالای کشور مکمل یکدیگر بوده و بار موجود برای جذب بیش از ظرفیت‌های داخلی است، تحلیلی از ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی، ریلی و ترکیبی کشور ارائه کرد و تصریح نمود: با تکیه بر ظرفیت‌های دیپلماسی ریلی به دنبال بهره گیری از ظرفیت اتصال ریلی مابین کشورهای منطقه می‌باشیم.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه با برنامه ریزی درست و دقیق، به اهداف تعیین شده نائل می‌شویم، افزود: رفع نواقص طرح اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی، با همکاری این مجموعه و سازمان منطقه آزاد انزلی در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد.

طاعتی مقدم: در راستای تبدیل شدن به هاب ریلی، راهبرد مجتمع بندری کاسپین بر ریل پایه شدن برنامه‌های حمل و نقلی قرار دارد

مصطفی طاعتی مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه با تصریح براینکه در راستای تبدیل شدن به هاب ریلی، راهبرد مجتمع بندری کاسپین بر ریل پایه شدن برنامه‌های حمل و نقلی قرار دارد؛ اظهار داشت: مجتمع بندری کاسپین با عنایت به مزیت اتصال به شبکه ریلی، براساس گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی، تنها بندری بود که ظرفیت تخلیه و بارگیری آن ظرف چهار ماهه نخست سالجاری بیش از ۲۶ درصد افزایش یافته است.

وی با ارائه تحلیلی از جریان‌های حمل و نقلی و ترانزیتی کشورهای حاشیه دریای کاسپین، در خصوص موفقیت‌های حاصله مجتمع بندری کاسپین چنین توضیح داد: موفقیت کسب شده علی رغم کاهش حجم بار موجود در دریای کاسپین به دست آمده و این در حالی است که طی این مدت شاهد رشد ۲۵۰ درصدی صادرات در این بندر بودیم و بخش عمده این موفقیت نیز مرهون اتصال به شبکه ریلی و تلاش شبانه روزی همکاران این سازمان و راه آهن استان، گمرک استان است.

طاعتی مقدم با بیان اینکه حمل و نقل بارهای ترانزیتی کشورهای منطقه و داخلی در کریدورهای شرق به غرب و شمال جنوب از طریق این منطقه در دستور کار سازمان منطقه آزاد انزلی قرار دارد، افزود: در پنج ماه نخست سال جاری ۱۰۲ هزار تن از حجم بارهای تخلیه و بارگیری شده توسط شبکه ریلی حمل و نقل شده، و امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌های مورد نظر در این زمینه ظرف یکسال آینده رشد چشمگیری در حوزه ترانزیت ریلی حاصل شود.

وی از دو طرح سازمان متبوع خود برای تحقق راهبرد تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب ریلی در سطح کشور خبر داد و گفت: نخست تکمیل و توسعه خطوط ریلی در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین و دومین نیز احداث ایستگاه راه آهن است که هر مسیر اداری احداث هر دو برنامه کاری در حال نهایی شدن می‌باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ۱۳ میلیون گردشگر ورودی به این منطقه در سال گذشته، خواستار بهره گیری از ظرفیت حمل و نقل مسافری شده و اضافه کرد: مردم شهرستان بندر انزلی و این منطقه درخواست احداث ایستگاه مسافری را دارا هستیم و یقین داریم که با حمایت‌های شما و پیگیری‌های راه آهن شمال ۲، این مطالبات جامه عمل خواهد پوشید.

طاعتی مقدم در پایان با بیان ظرفیت‌های شهرک صنعتی سفید رود که به محدوده این منطقه ملحق شده، پیشنهاد ایجاد مجموعه لجستیکی در جوار شهرک صنعتی سفید رود که همجوار ایستگاه راه آهن را مطرح کرد.

گفتنی است در جریان این برنامه کاری قراوی معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری گیلان و مدیران کل راه و شهرسازی، راه آهن شمال ۲ و شرکت زیرساخت استان گیلان نیز همراهی کردند.

