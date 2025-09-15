رفت و برگشت هوای بارانی در آخرین روزهای تابستان در گیلان
مدیرکل هواشناسی گیلان از تضعیف سامانه خنک و بارشی در استان از عصر امروز خبر داد و گفت: بارش رگباری باران از عصر فردا دوباره آغاز میشود.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با تضعیف سامانه خنک و بارشی و کاهش ابر در آسمان گیلان، بارش باران از عصر امروز کاهش یافته، اما بارش باران از عصر فردا سه شنبه در استان شدت گرفته و تا اواخر وقت چهارشنبه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه وزش باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ از پدیدههای جوی در این مدت است، افزود: دریای هم با ارتفاع موج حداکثر ۲ متر، تا سه شنبه برای فعالیتهای دریانوردی نامناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته منجیل با ۲۶ درجه دما و خنکترین منطقه، اسب وونی تالش با ۸ درجه دما ثبت شد.
دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۲ درصد است.