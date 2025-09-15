خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رفت و برگشت هوای بارانی در آخرین روز‌های تابستان در گیلان

رفت و برگشت هوای بارانی در آخرین روز‌های تابستان در گیلان
کد خبر : 1686440
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان از تضعیف سامانه خنک و بارشی در استان از عصر امروز خبر داد و گفت: بارش رگباری باران از عصر فردا دوباره آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با تضعیف سامانه خنک و بارشی و کاهش ابر در آسمان گیلان، بارش باران از عصر امروز کاهش یافته، اما بارش باران از عصر فردا سه شنبه در استان شدت گرفته و تا اواخر وقت چهارشنبه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه وزش باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ از پدیده‌های جوی در این مدت است، افزود: دریای هم با ارتفاع موج حداکثر ۲ متر، تا سه شنبه برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته منجیل با ۲۶ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، اسب وونی تالش با ۸ درجه دما ثبت شد.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۲ درصد است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی