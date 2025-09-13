مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان:
زیرساختهای آب، برق، گاز و راه در شهرکهای صنعتی گیلان تقویت میشود
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت: در سال جاری، پروژههای متعددی در زمینه تأمین آب، برق، گاز و راههای دسترسی در شهرکها و نواحی صنعتی آغاز شده است که نقش مهمی در رفع موانع تولید و افزایش جذابیت برای سرمایهگذاران ایفا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، عباس صابر با تأکید بر اهمیت توسعه بخش تولید و حمایت از کارآفرینان در سال «جهش تولید و رشد بهرهوری»، از اجرای برنامههای گسترده در حوزه تأمین زیرساختها، خدماترسانی و تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.
وی با اشاره به سیاستهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار کرد: «استان گیلان بهعنوان یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور، ظرفیتهای بالقوه و بالفعل فراوانی در بخش صنعت دارد و شرکت شهرکهای صنعتی استان در راستای تحقق اهداف توسعهای، تسهیلگری در فرآیند سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری واحدهای صنعتی، اقدامات مؤثری را در دست اجرا دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان افزود: در سال جاری، پروژههای متعددی در زمینه تأمین آب، برق، گاز و راههای دسترسی در شهرکها و نواحی صنعتی آغاز شده است که نقش مهمی در رفع موانع تولید و افزایش جذابیت برای سرمایهگذاران ایفا خواهد کرد. همچنین با اجرای طرحهای جدید، تلاش کردهایم شهرکهای صنعتی گیلان را به بستر مناسبی برای استقرار صنایع دانشبنیان و فناورانه تبدیل کنیم.»
صابر در ادامه با اشاره به نقش شرکت شهرکهای صنعتی در حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بیان داشت: «یکی از رویکردهای اصلی ما، تقویت خوشههای صنعتی و ارائه خدمات توسعهای به بنگاههای کوچک و متوسط است. در این مسیر، مشاورههای تخصصی، آموزشهای کاربردی، حمایتهای مالی و تسهیلاتی و همچنین ایجاد مراکز نوآوری و رشد کسبوکار در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: گیلان نه تنها در بخش کشاورزی و گردشگری، بلکه در عرصه صنعت نیز جایگاه ویژهای در سطح ملی دارد و شرکت شهرکهای صنعتی با تمام توان در جهت ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید و رونق اقتصادی استان تلاش میکند. این تلاشها تنها با همراهی سرمایهگذاران، صنعتگران و کارآفرینان گرامی به ثمر خواهد نشست.»
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در پایان تأکید کرد: «ما وظیفه خود میدانیم تا با ارتقای کیفیت خدمات و فراهمسازی زیرساختهای مناسب، مسیر توسعه صنعتی گیلان را هموار کنیم و آیندهای روشن و پایدار برای نسلهای آینده رقم بزنیم. حمایت از صنعتگران، اولویت نخست شرکت شهرکهای صنعتی استان است و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.