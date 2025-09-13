خبرگزاری کار ایران
با صدور احکامی از سوی رییس جشنواره:

اعضای ستاد اجرایی جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان منصوب شدند

رییس چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با صدور احکامی اعضای ستاد اجرایی این دوره جشنواره را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا  از رشت، رضا زنده دل شهردار و رییس چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با صدور احکامی اعضای ستاد اجرایی این دوره جشنواره را منصوب کرد.

بر اساس احکامی که از سوی رضا زنده دل صادر شد، محمدعلی صادق‌حسنی به عنوان دبیر هنری و مجری طرح، شاهین جهانگیربلورچیان به عنوان قائم مقام جشنواره و مدیر روابط عمومی، امین رشیدی نژاد به عنوان مدیر پشتیبانی، یاسر راحت طلب به عنوان مدیر حراست، مهدیه رجب پورنیکو به عنوان مدیر دبیرخانه، ابراهیم رامین فر به عنوان عضو ستاد اجرایی، فاطمه فروتن به عنوان عضو ستاد اجرایی، وحید فلاح به عنوان عضو ستاد اجرایی، سید صدرالدین صدرایی به عنوان مدیر امور مالی، هاشم شعبان زاده به عنوان مدیر تدارکات، فاطمه دوستی به عنوان عضو ستاد اجرایی چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان معرفی شدند.

چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان، مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از دوم تا پنجم مهرماه سال جاری در شهر لاهیجان برگزار خواهد شد.

