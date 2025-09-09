استاندار گیلان:
۱۰۰ مدرسه جدید در استان گیلان احداث می شود / آغاز عملیات اجرایی ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه در رشت
استاندار گیلان با بیان اینکه ۱۰۰ مدرسه جدید در گیلان احداث خواهد شد، افزود: بیش از ۵۰ درصد از این مدارس به همت خیرین مدرسه ساز احداث می شود.
به گزارش ایلنا از رشت، آئین آغاز عملیات اجرایی دو مدرسه ۱۲ کلاسه در شهر رشت صبح امروز با حضور هادی حقشناس، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
استاندار گیلان در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی اظهار داشت: آموزش و پرورش، زیربنای توسعه همهجانبه است و فراهمسازی فضاهای استاندارد و ایمن برای دانشآموزان، یکی از ضرورتهای اصلی استان به شمار میرود.
حقشناس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس، افزود: با برنامهریزیهای انجام شده و همراهی خیرین مدرسهساز، ۱۰۰ مدرسه جدید در نقاط مختلف استان احداث خواهد شد. این مدارس در راستای رفع کمبود فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی طراحی شدهاند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانشآموزان ایفا خواهند کرد.
گفتنی است، این دو مدرسه جدید مجموعاً با زیربنای ۵۲۴۵ متر مربع و دارای ۲۴ کلاس درس، فضاهای اداری متنوع و مجهز به کارگاههای آموزشی، آزمایشگاهها، کتابخانه، سالن اجتماعات برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، نمازخانه و سایت کامپیوتر هستند. این مدارس محیطی ایدهآل برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان فراهم خواهند آورد و تمامی این امکانات با حمایت مالی کارخانه ریسندگی گیلان، در راستای مسئولیتهای اجتماعی این مجموعه بزرگ صنعتی، به دانشآموزان گیلانی هدیه خواهد شد.