۱۰۰ مدرسه جدید در استان گیلان احداث می شود / آغاز عملیات اجرایی ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، آئین آغاز عملیات اجرایی دو مدرسه ۱۲ کلاسه در شهر رشت صبح امروز با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

استاندار گیلان در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: آموزش و پرورش، زیربنای توسعه همه‌جانبه است و فراهم‌سازی فضاهای استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان، یکی از ضرورت‌های اصلی استان به شمار می‌رود.

حق‌شناس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همراهی خیرین مدرسه‌ساز، ۱۰۰ مدرسه جدید در نقاط مختلف استان احداث خواهد شد. این مدارس در راستای رفع کمبود فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی طراحی شده‌اند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان ایفا خواهند کرد.

گفتنی است، این دو مدرسه جدید مجموعاً با زیربنای ۵۲۴۵ متر مربع و دارای ۲۴ کلاس درس، فضاهای اداری متنوع و مجهز به کارگاه‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه، سالن اجتماعات برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، نمازخانه و سایت کامپیوتر هستند. این مدارس محیطی ایده‌آل برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان فراهم خواهند آورد و تمامی این امکانات با حمایت مالی کارخانه ریسندگی گیلان، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه بزرگ صنعتی، به دانش‌آموزان گیلانی هدیه خواهد شد.

