ثبت نام بیش از ۳۴۶ هزار دانش‌آموز در مدارس گیلان

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از ثبت نام بیش از ۳۴۶ هزار دانش‌آموز در مدارس این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، نرگس دستیار صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: ۳۴۶ هزار و ۶۱۶ دانش‌آموز گیلانی برای سال تحصیلی پیش رو در مدارس استان نام‌نویسی کرده‌اند.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۲۵ هزار و ۳۹۴ دانش‌آموز کلاس اولی، افزود: در سال تحصیلی جدید، ۳ هزار و ۸۸۹ مدرسه در سراسر استان گیلان فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان ادامه داد: این مدارس با بهره‌گیری از ۲۶ هزار و ۱۴۶ نیروی انسانی شامل مدیر، معاون، مربی پرورشی، معلم و سایر کارکنان آموزشی و پشتیبانی، آماده میزبانی از دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی هستند.

