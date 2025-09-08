دستگیری باند سارقان کش رو زن در بندرانزلی / کشف ۱۱ فقره سرقت و یک حلقه انگشتر مسروقه

به گزارش ایلنا از بندرانزلی،سرهنگ «امیر وهاب زاده»، فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کش روزنی از مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و غرفه‌های سطح شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱.۱۲، ۱۴ پاسگاه انتظامی حسن رود و یگان امداد بندرانزلی با انجام اقدامات پلیسی و رصد دقیق موفق به شناسایی و دستگیری ۸ نفر شامل ۳ زن و ۵ مرد شدند که به صورت باندی اقدام به سرقت می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۱۱ فقره سرقت کش روزنی اعتراف کرده و در بازرسی‌های صورت گرفته یک حلقه انگشتر مسروقه نیز کشف شد.

این مقام انتظامی با تاکید بر اشراف اطلاعاتی پلیس در برخورد با مجرمان بیان کرد: سارقان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ «وهاب زاده» در پایان از شهروندان درخواست کرد: ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/