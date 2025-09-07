به گزارش ایلنا از رشت، علی حدادی امروز در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در ۵ ماهه گذشته بیش از یک میلیون و ۴۶۹ هزار نفر مسافر از استان گیلان به مقاصد مختلف جابه‌جا شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان افزود: در مدت یاد شده بیش از ۲۳۴ هزار مورد صورت وضعیت توسط شرکت‌های مسافری صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در مدت یاد شده ۲۴۸ هزار مسافر توسط وسیله نقلیه اتوبوس، ۶۹۷ هزار نفر با وسیله نقلیه مینی‌بوس و ۵۲۴ هزار نفر نیز با وسیله نقلیه سواری از استان به مقاصد مختلف کشور جابه‌جا شده‌اند، گفت: ۱۳۴ شرکت مسافربری در استان گیلان در حال خدمات رسانی به مردم و مسافران است.

حدادی فعالیت ۴۶ پایانه مسافربری در استان گیلان را یادآور شد و تصریح کرد: ۲ هزار و ۳۴۸ ناوگان مسافربری در استان گیلان در حال خدمات رسانی به مردم و مسافران هستند.

