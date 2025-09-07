خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جابه‌جایی بیش از یک میلیون مسافر طی پنج ماه گذشته از گیلان

جابه‌جایی بیش از یک میلیون مسافر طی پنج ماه گذشته از گیلان
کد خبر : 1683171
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: در ۵ ماهه گذشته بیش از یک میلیون و ۴۶۹ هزار نفر مسافر از استان به مقاصد مختلف جابه‌جا شده اند.

به گزارش ایلنا از رشت، علی حدادی امروز  در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در ۵ ماهه گذشته بیش از یک میلیون و ۴۶۹ هزار نفر مسافر از استان گیلان به مقاصد مختلف جابه‌جا شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان افزود: در مدت یاد شده بیش از ۲۳۴ هزار مورد صورت وضعیت توسط شرکت‌های مسافری صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در مدت یاد شده ۲۴۸ هزار مسافر توسط وسیله نقلیه اتوبوس، ۶۹۷ هزار نفر با وسیله نقلیه مینی‌بوس و ۵۲۴ هزار نفر نیز با وسیله نقلیه سواری از استان به مقاصد مختلف کشور جابه‌جا شده‌اند، گفت: ۱۳۴ شرکت مسافربری در استان گیلان در حال خدمات رسانی به مردم و مسافران است.

حدادی فعالیت ۴۶ پایانه مسافربری در استان گیلان را یادآور شد و تصریح کرد: ۲ هزار و ۳۴۸ ناوگان مسافربری در استان گیلان در حال خدمات رسانی به مردم و مسافران هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی