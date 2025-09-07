خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان:

نصب ایستگاه‌های ژئودینامیک گام مهمی در مدیریت بحران گیلان است

نصب ایستگاه‌های ژئودینامیک گام مهمی در مدیریت بحران گیلان است
کد خبر : 1683168
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان با تأکید بر اهمیت داده‌های مکانی و ایستگاه‌های ژئودینامیک گفت: نصب ایستگاه‌های ژئودینامیک گام مهمی در توسعه پایدار و مدیریت بحران گیلان است.

به گزارش ایلنا از رشت، محمدرضا رستمی امروز در مراسم افتتاح همزمان چند ایستگاه دائمی ژئودینامیک و GNSS در شهرستان فومن، با اشاره به اهمیت اطلاعات مکانی گفت: مدیریت علمی و برنامه‌ریزی توسعه بدون داده‌های دقیق و به‌روز ممکن نیست و این داده‌ها شالوده هر تصمیم‌گیری موفق در کشور به شمار می‌روند.

وی به ضرورت شناخت دقیق از محیط زیست و مکان اشاره کرد و افزود: امروز با فناوری‌های پیشرفته توانسته‌ایم تغییرات چند سانتی‌متری زمین را به صورت لحظه‌ای رصد کنیم این داده‌ها برای کشاورزی، ناوبری و پیش‌بینی زلزله و سایر مخاطرات طبیعی حیاتی هستند.

رستمی با بیان اینکه تاکنون پنج ایستگاه جدید در استان افتتاح شده و تا پایان سال ۱۹ ایستگاه فعال خواهد بود، گفت: تا پایان سال جاری ده ایستگاه دیگر نیز نصب می‌شود و در مجموع تلاش می‌کنیم تعداد ایستگاه‌ها به ۳۹ مورد برسد تا از این طریق بیشترین بهره‌برداری علمی و عملی برای استان و کشور حاصل شود.

وی همچنین از نقش مؤثر کارکنان سازمان در نصب و راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تشکر کرد و بیان داشت: با همت همکاران داخلی و بدون نیاز به پیمانکاران خارجی، این پروژه با کمترین هزینه ممکن اجرا شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان در پایان از حمایت فرمانداران، مدیران و دست‌اندرکاران تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی مردم استان باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی