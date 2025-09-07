به گزارش ایلنا از رشت، محمدرضا رستمی امروز در مراسم افتتاح همزمان چند ایستگاه دائمی ژئودینامیک و GNSS در شهرستان فومن، با اشاره به اهمیت اطلاعات مکانی گفت: مدیریت علمی و برنامه‌ریزی توسعه بدون داده‌های دقیق و به‌روز ممکن نیست و این داده‌ها شالوده هر تصمیم‌گیری موفق در کشور به شمار می‌روند.

وی به ضرورت شناخت دقیق از محیط زیست و مکان اشاره کرد و افزود: امروز با فناوری‌های پیشرفته توانسته‌ایم تغییرات چند سانتی‌متری زمین را به صورت لحظه‌ای رصد کنیم این داده‌ها برای کشاورزی، ناوبری و پیش‌بینی زلزله و سایر مخاطرات طبیعی حیاتی هستند.

رستمی با بیان اینکه تاکنون پنج ایستگاه جدید در استان افتتاح شده و تا پایان سال ۱۹ ایستگاه فعال خواهد بود، گفت: تا پایان سال جاری ده ایستگاه دیگر نیز نصب می‌شود و در مجموع تلاش می‌کنیم تعداد ایستگاه‌ها به ۳۹ مورد برسد تا از این طریق بیشترین بهره‌برداری علمی و عملی برای استان و کشور حاصل شود.

وی همچنین از نقش مؤثر کارکنان سازمان در نصب و راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تشکر کرد و بیان داشت: با همت همکاران داخلی و بدون نیاز به پیمانکاران خارجی، این پروژه با کمترین هزینه ممکن اجرا شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان در پایان از حمایت فرمانداران، مدیران و دست‌اندرکاران تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی مردم استان باشد.

انتهای پیام/