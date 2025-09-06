خبرگزاری کار ایران
اختصاص ۸ میلیارد تومان برای بازسازی مجتمع فرهنگی و هنری شهید املاکی لنگرود

اختصاص ۸ میلیارد تومان برای بازسازی مجتمع فرهنگی و هنری شهید املاکی لنگرود
فرماندار لنگرود گفت: در بودجه سال مالی ۱۴۰۴ برابر با ۸ میلیارد تومان برای بازسازی مجتمع فرهنگی و هنری شهید املاکی لنگرود اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا از لنگرود، یوسف گلشن فرماندار لنگرود در جریان بازدید مشترک با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: عملیات بازسازی مجتمع از تابستان امسال با تخصیص ۴۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها و توازن کمیته برنامه‌ریزی شهرستان آغاز شده و در بودجه سال مالی ۱۴۰۴ نیز مبلغ ۸۰ میلیارد ریال برای تکمیل آن اختصاص یافته است.

فرماندار لنگرود اظهار داشت: تالار شهید املاکی به عنوان تنها آمفی‌تئاتر شهرستان به دلیل قدمت بالا شرایط مناسبی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری نداشت و بازسازی آن از سوی اهالی فرهنگ و هنر و مردم یک مطالبه جدی بود.

گلشن با اشاره به انتخاب پیمانکار پروژه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان افزود: این طرح شامل تعویض مبلمان، کفپوش، زیباسازی فضای داخلی و افزایش زیربنای سالن است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بخشی از اعتبارات ملی خود را برای تجهیز سالن اختصاص خواهد.

انتهای پیام/
