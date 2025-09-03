خبرگزاری کار ایران
بازرس کل گیلان:

تسریع در حل مشکلات زیرساختی روستای روعاچال در دستور کار قرار گرفت

بازرس کل گیلان با اشاره به تسریع در حل مشکلات زیرساختی روستای روعاچال گفت: موضوع به‌طور کامل تعیین تکلیف و مقرر شد اجرای پروژه راه دسترسی روستا به پیمانکار ذی‌صلاح واگذار شود.

به گزارش ایلنا از تالش، احمد آقایی امروز در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای پیگیری حل مشکلات زیرساختی روستای روعاچال شهرستان تالش، بازدید میدانی از مسیر دسترسی این روستا با همراهی مسئولان مرتبط انجام شد.

وی افزود: این بازدید به درخواست اداره کل راهداری و مدیریت بحران استانداری گیلان انجام شد و با حضور مدیرکل مدیریت بحران، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرکل منابع طبیعی، سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مسئولان شهرستانی صورت گرفت.

آقایی با بیان اینکه در این بازدید مشکلات و موانع موجود به دقت بررسی شد، گفت: موضوع به‌طور کامل تعیین تکلیف گردید و مقرر شد اجرای پروژه راه دسترسی روستا به پیمانکار ذی‌صلاح واگذار شود تا در مدت زمان ۱۰ روز کاری، اقدامات لازم برای بازگشایی و ایمن‌سازی مسیر به انجام برسد.

وی در پایان تأکید کرد: ضرورت تسریع در روند اجرا، نظارت دقیق دستگاه‌های مربوطه و تأمین مصالح و اعتبارات مورد نیاز برای پیشبرد هرچه بهتر پروژه از اولویت‌های مهم است.

