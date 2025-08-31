خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رفع تصرف زمین‌های ملی در روستای حلیمه جان رودبار

رفع تصرف زمین‌های ملی در روستای حلیمه جان رودبار
کد خبر : 1680292
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار گفت:دو قطعه زمین ملی در روستای گردشگری حلیمه جان رودبار از دست متصرفان پس گرفته شد.

به  گزارش ایلنا از رودبار، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار گفت: نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار با اجرای گشت شبانه روزی، دو قطعه زمین ملی در حلیمه جان را که غیرقانونی تصرف شده بود شناسایی کردند.

اسماعیل احمدی ملکوت افزود: این دو قطعه زمین به متراژ هزار و ۵۰۰ متر مربع و ۶۰۰ متر مربع در روستای حلیمه جان از دست متصرفان خارج و به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران بازپس گیری شد.

وی افزود: این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت بیش از ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر