با حضور جمعی از مسئولان؛
اعزام ۱۵۱۳ نیسان جهیزیه در آغاز کنگره هشتهزار شهید در گیلان
استاندار گیلان با تأکید بر نقش تاریخی مردم این استان در دفاع از کشور گفت: گیلان با قدمت تمدنی و مجاهدت های مردمی همواره در خط مقدم دفاع از ارزشهای های ملی بوده است.
به گزارش ایلنا از رشت، اجلاسیه شهدای پشتیبانی دومین کنگره سرداران، امیران و ۸ هزار شهید استان گیلان و چهارمین یادواره ۱۱۰ شهید آماد و پشتیبانی استان، امروز (شنبه) با حضور هادی حقشناس استاندار، آیتالله رسول فلاحتی نماینده ولیفقیه در گیلان، سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس استان،جمعی دیگر از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در باغموزه دفاع مقدس رشت آغاز شد.
این کنگره با شعار «گیلان پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت» و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان تا ۱۷ شهریور ادامه دارد و در این مدت اجلاسیههای متعددی برگزار خواهد شد.
استاندار گیلان در این مراسم با قدردانی از همه دستاندرکاران برگزاری کنگره شهدا، جایگاه تاریخی و فرهنگی مردم استان را برجسته توصیف کرد و افزود: گیلان از دیرباز در تاریخ ایران حضوری فعال و تأثیرگذار داشته و از برافراشته شدن پرچم اهل بیت (ع) بیش از ۱۱ قرن پیش در این خطه تا حضور مؤثر مردم در نهضت مشروطه و جنبشهای آزادیخواهانه، همواره نقشی ویژه در شکلگیری هویت ایرانی ایفا کرده است.
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: گیلان با جمعیتی کمتر از سه درصد کشور، هشت هزار شهید و شش درصد آزادگان ایران اسلامی را تقدیم انقلاب کرده است که این واقعیت نشاندهنده نقش استراتژیک مردم استان در دفاع از میهن است.
حقشناس همچنین به ریشههای تاریخی و مذهبی گیلان اشاره کرد و یادآور شد: پس از شهادت امام حسن عسکری(ع) در سال ۲۶۰ هجری قمری و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، گیلان همواره محل برافراشته شدن پرچم اهل بیت(ع) بوده است و حضور علویان در این خطه تا حکومتهایی چون آل بویه و قیام میرزا کوچکجنگلی، نشانه پایداری مردم گیلان برای حفظ هویت دینی و ملی ایران است.
وی اضافه کرد: گیلان نهتنها در تاریخ، بلکه در عرصه فرهنگی و آموزشی نیز پیشگام بوده و بسیاری از علمای برجسته و شخصیتهای تأثیرگذار شیعه در این استان پرورش یافتهاند؛ این میراث ارزشمند باید برای نسلهای آینده منتقل شود تا هویت ایرانی و اسلامی تقویت گردد.
نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی مردم در پشتیبانی از جبههها تصریح کرد: این کنگره فرصتی برای تجلیل از همه کسانی است که در کنار نیروهای مسلح، با کمکهای مادی و معنوی، سهم بزرگی در دفاع از کشور داشتند. یاد و خاطره شهدا و ایثارگران باید همواره زنده بماند تا نسلهای آینده بدانند آزادی و امنیت امروز، ثمره فداکاری آنان است.