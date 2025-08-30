خبرگزاری کار ایران
با حضور جمعی از مسئولان؛

اعزام ۱۵۱۳ نیسان جهیزیه در آغاز کنگره هشت‌هزار شهید در گیلان

استاندار گیلان با تأکید بر نقش تاریخی مردم این استان در دفاع از کشور گفت: گیلان با قدمت تمدنی و مجاهدت‌ های مردمی همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌های های ملی بوده است.

به گزارش ایلنا از رشت، اجلاسیه شهدای پشتیبانی دومین کنگره سرداران، امیران و ۸ هزار شهید استان گیلان و چهارمین یادواره ۱۱۰ شهید آماد و پشتیبانی استان، امروز (شنبه) با حضور هادی حق‌شناس استاندار، آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان، سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس استان،جمعی دیگر از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در باغ‌موزه دفاع مقدس رشت آغاز شد.

این کنگره با شعار «گیلان پرچم‌دار توحید، حماسه و مقاومت» و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان تا ۱۷ شهریور ادامه دارد و در این مدت اجلاسیه‌های متعددی برگزار خواهد شد.

استاندار گیلان در این مراسم با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری کنگره شهدا، جایگاه تاریخی و فرهنگی مردم استان را برجسته توصیف کرد و افزود: گیلان از دیرباز در تاریخ ایران حضوری فعال و تأثیرگذار داشته و از برافراشته شدن پرچم اهل بیت (ع) بیش از ۱۱ قرن پیش در این خطه تا حضور مؤثر مردم در نهضت مشروطه و جنبش‌های آزادی‌خواهانه، همواره نقشی ویژه در شکل‌گیری هویت ایرانی ایفا کرده است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: گیلان با جمعیتی کمتر از سه درصد کشور، هشت هزار شهید و شش درصد آزادگان ایران اسلامی را تقدیم انقلاب کرده است که این واقعیت نشان‌دهنده نقش استراتژیک مردم استان در دفاع از میهن است.

حق‌شناس همچنین به ریشه‌های تاریخی و مذهبی گیلان اشاره کرد و یادآور شد: پس از شهادت امام حسن عسکری(ع) در سال ۲۶۰ هجری قمری و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، گیلان همواره محل برافراشته شدن پرچم اهل بیت(ع) بوده است و حضور علویان در این خطه تا حکومت‌هایی چون آل بویه و قیام میرزا کوچک‌جنگلی، نشانه پایداری مردم گیلان برای حفظ هویت دینی و ملی ایران است.

وی اضافه کرد: گیلان نه‌تنها در تاریخ، بلکه در عرصه فرهنگی و آموزشی نیز پیشگام بوده و بسیاری از علمای برجسته و شخصیت‌های تأثیرگذار شیعه در این استان پرورش یافته‌اند؛ این میراث ارزشمند باید برای نسل‌های آینده منتقل شود تا هویت ایرانی و اسلامی تقویت گردد.

نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی مردم در پشتیبانی از جبهه‌ها تصریح کرد: این کنگره فرصتی برای تجلیل از همه کسانی است که در کنار نیروهای مسلح، با کمک‌های مادی و معنوی، سهم بزرگی در دفاع از کشور داشتند. یاد و خاطره شهدا و ایثارگران باید همواره زنده بماند تا نسل‌های آینده بدانند آزادی و امنیت امروز، ثمره فداکاری آنان است.

