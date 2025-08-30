فرمانده سپاه قدس گیلان:
ارسال بیش از ۱۵۰۰ کامیون و خودروی کمک مردمی به مناطق عملیات از گیلان
فرمانده سپاه قدس گیلان به ارسال بیش از ۱۵۰۰ کامیون و خودروی کمک مردمی به مناطق عملیاتی اشاره کرد و این اقدام را بهعنوان یکی از افتخارات بینظیر مردم گیلان در تاریخ دفاع مقدس دانست.
به گزارش ایلنا از رشت، سردار حمید دامغانی پیش از ظهر شنبه در اجلاسیه پشتیبانی شهدا دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان و یادواره ۱۱۰ شهید آماد و پشتیبانی که در باغ موزه دفاع مقدس رشت برگزار شد، با تبریک هفته دولت با اشاره به ویژگیهای بارز شهیدان رجایی و باهنر که نماد سادهزیستی، اخلاص و ایمان به خدا بودند، اظهار کرد: این شهیدان والامقام تنها مسئولیت را برای خدمت به مردم میخواستند و صداقت در عمل و گفتار از مهمترین ویژگیهای آنان بود.
فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین به مجاهدان خاموش و بیهیاهو که در پشتصحنه دفاع مقدس فعالیت داشتند اشاره کرد و افزود: پشتیبانی مردمی در عرصههای مختلف با مشارکت بیش از ۱۰۰ هزار نفر، نقش مهمی در تأمین نیازهای جبههها و بازسازی مناطق عملیاتی داشت.
وی گفت: خط پشتیبانی از روستاها و شهرها آغاز شد و تا خط مقدم جبههها ادامه یافت. استان گیلان در این مسیر بهعنوان پرچمدار پشتیبانی دفاع مقدس شناخته شد و علاوه بر تأمین نیازهای جبهه، در بازسازی مناطق عملیاتی نیز نقشآفرینی کرد.
سردار دامغانی در ادامه به ارسال بیش از ۱۵۰۰ کامیون و خودروی کمک مردمی به مناطق عملیاتی اشاره کرد و این اقدام را بهعنوان یکی از افتخارات بینظیر مردم گیلان در تاریخ دفاع مقدس دانست.
فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین به نقشآفرینی آیتالله احسانبخش و همراهی خیرین، گروههای جهادی و مردم مؤمن گیلان اشاره کرد و افزود: نمایش این حرکتها در کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان، بهعنوان سندی افتخارآمیز از ایثار و همدلی مردم استان است.
وی به نقش بیبدیل مادران شهدا، بهویژه مادر شهیدان جنیدی در پشتیبانی از جنگ اشاره کرد و گفت: مادران شهدا نماد صبر، ایمان و خدمت بیمنت در دوران دفاع مقدس هستند.
فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید کرد: بازخوانی این حماسهها نهتنها تاریخ پشتیبانی دفاع مقدس را بازسازی میکند، بلکه روحیه خدمت، ایثار و همدلی مردم گیلان را در قالبی فرهنگی و معنوی احیا میسازد.