معرفی درست افتخارات گیلان، رسالت فرهنگی امروز است

به گزارش ایلنا از رشت، امروز سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان به همراه معاونان خود به مناسبت هفته دولت با هادی حق‌شناس استاندار گیلان دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به ضرورت ایجاد آثار ماندگار در حوزه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: اقدامات و پروژه‌هایی که در هفته دولت و سایر مناسبت‌ها به بهره‌برداری می‌رسند باید به گونه‌ای باشند که در سال‌های آینده نیز مورد استفاده قرار گیرند و در خدمت مردم باقی بمانند.

وی با تأکید بر نقش روایتگری در معرفی تاریخ و هویت گیلان افزود: بسیاری از وقایع و شخصیت‌های اثرگذار این خطه در تاریخ مشروطه و مقاومت ایران کمتر معرفی شده‌اند و باید با بازخوانی و روایت صحیح این رخدادها، هویت گیلانیان و پیوند آنان با ایران اسلامی به نسل‌های امروز منتقل شود

گیلان؛ سرمایه‌ای ملی در عرصه تاریخ و اقتصاد

حق‌شناس با بیان اینکه گیلان در عرصه‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ظرفیت‌های بزرگی برای کشور فراهم کرده است، تصریح کرد: برنج گیلان نه تنها یک محصول کشاورزی بلکه سرمایه‌ای ملی است که در شرایط خاص می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که شهدای گیلان در دفاع از ایران اسلامی نقش‌آفرین بودند، هنرمندان و اندیشمندان این استان نیز در عرصه فرهنگ و تمدن جهانی اثرگذار بوده‌اند و باید با روایتگری صحیح، این افتخارات به جامعه معرفی شود.

گیلان؛ در حال تبدیل به کانون ترانزیت منطقه

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رفع موانع بندر آستارا گفت: خوشبختانه امروز این بندر فعال شده و علاوه بر آن بارهای مختلف از ترکیه و روسیه به مقصد منطقه آزاد انزلی و ترکمنستان در حال جابه‌جایی است و گیلان به مرکز تبادلات تجاری شمال کشور تبدیل شده است.

وی همچنین با اشاره به رشد پروازهای فرودگاه سردار جنگل رشت طی ماه‌های گذشته اظهار داشت: این فرودگاه طی سه سال گذشته از رتبه ۱۵ تا ۱۷ کشور به جایگاه هشتم رسیده و هفته گذشته تعداد پروازهای آن به ۱۷۰ سورتی پرواز رسید.

حق‌شناس با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده تا یک ماه آینده تعداد پروازها به ۲۰۰ خواهد رسید، اضافه کرد: با برقراری پروازهای مستقیم به مقصد استانبول، مسکو، عمان و دبی، نقش فرودگاه رشت در تبادلات خارجی استان بیش از گذشته تقویت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه مسیرهای هوایی و دریایی نه تنها پاسخگوی نیازهای مسافرتی شهروندان خواهد بود بلکه گیلان را به حلقه‌ای مهم در زنجیره مبادلات اقتصادی شمال کشور تبدیل می‌کند، تصریح کرد: نقش فرودگاه سردار جنگل رشت در افزایش مبادلات تجاری و جذب گردشگر بسیار پراهمیت است.

در ادامه این دیدار، سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان ضمن قدردانی از همراهی و حمایت‌های استاندار در برگزاری کنگره شهدای گیلان گفت: نقش مؤثر شما در ستاد اجرایی این کنگره و پیگیری‌های جدی در جلسات، نشان از مردمی بودن و توجه ویژه به ارزش‌های ایثار و شهادت دارد.

وی افزود: کنگره شهدای گیلان صرفاً یک مراسم نیست، بلکه فرآیندی است که از دل همکاری‌ها و هم‌افزایی‌های مردمی و نهادهای مختلف شکل گرفته و باید با کیفیتی درخور، پیام ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده منتقل شود.

انتهای پیام/