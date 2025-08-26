خبرگزاری کار ایران
بهره برداری از سه پروژه عمرانی با اعتبار بیش از۴ میلیارد تومان در خمام

بهره برداری از سه پروژه عمرانی با اعتبار بیش از۴ میلیارد تومان در خمام
فرماندار خمام گفت: در سومین روز از هفته دولت سه پروژه عمرانی شهری با اعتبار ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا از خمام، عصمت محمد دوست بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام این خبر اظهار کرد: در سومین روز از هفته دولت دو پارک به مساحت ۸۶۰ و ۱۲۶۰ متر با اعتبار ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

وی افزود: همچنین امروز یک سایت دریافت زباله خشک نیز با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان خمام ادامه داد: با عنایت به لزوم توجه به توسعه و عمران شهری در راستای افزایش رفاه و رضایتمندی شهروندان، آسفالت معابر شهری نیز در دستور کار قرار داشت و در ردیف پروژه‌های عمرانی هفته دولت در این شهرستان بود.

محمد دوست اضافه کرد: امروز ۲ هزار متر مربع آسفالت معابر شهری نیز با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان برای رفاه حال شهروندان خمام افتتاح و به بهره برداری رسید.

