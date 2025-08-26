به گزارش ایلنا از لنگرود، ظهر سه شنبه عملیات آسفالت و جدول‌گذاری بلوار در محدوده شهرک صنعتی یعقوبیه با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان به پایان رسید و همچنین پروژه روشنایی این بلوار با هزینه ۵ میلیارد تومان اجرا شده است. شهرک صنعتی یعقوبیه با افق توسعه ۲۰۰ هکتار، تاکنون موفق به خریداری ۳۰ هکتار زمین شده است.

افتتاح طرح شبکه‌های آبیاری فرعی و زهکشی در کیاکلایه

۲ کیلومتر شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی کشاورزی در روستای کیاکلایه با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید این پروژه بخشی از توسعه زیرساخت‌های کشاورزی که روی ۱۵۰ هکتار از شالیزارهای این منطقه اجرا شده است.

با بهره‌برداری از این طرح، ضمن بهبود مدیریت منابع آبی و کاهش هدر رفت آب در مسیر انتقال، راندمان آبیاری و کیفیت تولیدات کشاورزی در منطقه کیاکلایه به میزان چشمگیری افزایش یافته است. پیش از این نیز، در بهار سال جاری و با حضور استاندار گیلان، ایستگاه پمپاژ آب کیاکلایه برای تأمین آب ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای پایین دست افتتاح شده بود.

این پروژه‌ها با حضور فرماندار لنگرود و معاون آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

