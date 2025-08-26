یک واحد پرورش مرغ مادر گوشتی در بندر کیاشهر افتتاح شد
استاندار، مرغداری را یکی از مزیتهای نسبی گیلان دانست و گفت: شرایط آب و هوایی و رطوبتی استان ظرفیت مناسبی برای توسعه این صنعت فراهم کرده است، البته رعایت کامل استانداردها در همه طرحها الزامی است.
به گزارش ایلنا از کیاشهر، همزمان با سومین روز از گرامیداشت هفته دولت، یک واحد پرورش مرغ مادر گوشتی از زیرمجموعه شرکت زرین جوجه نوپان با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان و جمعی از مسئولان در بندرکیاشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.
نماینده عالی دولت در گیلان در جریان افتتاح این طرح در جمع خبرنگاران با تبریک هفته دولت به مردم شریف استان و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: هفته دولت و دهه فجر دو مقطعی هستند که به شکل متمرکز پروژههای اقتصادی و عمرانی به بهرهبرداری میرسند، هرچند در طول سال نیز افتتاح طرحها ادامه دارد.
حق شناس با بیان اینکه در هفته دولت سال جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه در گیلان افتتاح میشود، افزود: واحد پرورش مرغ مادر گوشتی بندر کیاشهر با ظرفیت تولید ماهانه ۳۰ هزار قطعه جوجه یکروزه و با سرمایهگذاری ۱۳۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۶۰ نفر را از دستاوردهای این واحد تولیدی برشمرد و تصریح کرد: در این واحد برای هر شغل به طور میانگین حدود ۲ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده که در مقایسه با صنایع دیگر، هزینه به مراتب کمتری دارد و عوارض زیستمحیطی آن نیز بسیار محدود است.
حق شناس با اشاره به ساخت این واحد در سه طبقه و صرفهجویی در استفاده از زمین، تصریح کرد: سیاست استان استفاده بهینه از حداقل زمین برای توسعه واحدهای تولیدی است و در همین راستا مرغداریها میتوانند نقش مؤثری در اشتغال و تأمین نیاز کشور داشته باشند.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ درصد گوشت مرغ و ۱۵ درصد جوجه کشور در گیلان تولید میشود، اظهار داشت: برای تکمیل زنجیره صنعت طیور در استان، باید همه حلقهها از اجداد تا مرغ گوشتی و تخمگذار و حتی لاین تولیدی به صورت کامل در گیلان شکل بگیرد.