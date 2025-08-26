با حضور بازرسکل گیلان:
موافقت با استمهال وامهای اخذ شده و دریافت تسهیلات جدید کسبه مجتمع ونوس منطقه آزاد انزلی
به گزارش ایلنا، در ادامه برنامههای حمایتی و پیگیری رفع مشکلات فعالین اقتصادی و غرفه داران مجتمع تجاری ونوس، جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان با حضور احمد آقایی، رییس کل بازرسی گیلان و مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به میزبانی این منطه تشکیل و در خصوص رفع دغدغههای آسیب دیدگان این ضایعه تصمیمگیری شد.
احمد آقایی، رییس کل بازرسی استان با بیان اینکه سه مطالبه اصلی فعالین اقتصادی مجتمع ونوس مشتمل بر استمهال وامهای اخذ شده، دریافت تسهیلات جدید و وضعیت چکهای برگشتی عزیزان در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، افزود: در ارتباط با استمهال و دریافت سرمایه در گردش جدید، موافقت کلی اتخاذ شد و در زمینه چکهای برگشتی نیز تصمیمگیری به طرح در شورای تأمین استان، واگذار گردید.
وی با اشاره به برنامههایی که سازمان منطقه آزاد انزلی جهت کاهش و رفع مسائل و دغدغههای غرفه داران مجتمع ونوس به اجرا درآورده؛ تأکید کرد که اقدامات صورت گرفته تا کنون، قابل تقدیر و خردمندانه بوده و باید با هم افزایی استانی در راستای رونق دوباره این مجموعه گام برداشت.
مصطفی طاعتی مقدم در این نشست با تصریح بر اینکه بعد از اطفاء حریق، خود را متعهد به بازگرداندن فعالین اقتصادی مجتمع تجاری اداری ونوس دانسته و بر اساس همین باور عمل کردیم، در تشریح برنامههای حمایتی سازمان متبوع خود چنین توضیح داد: نخستین اقدام، ساماندهی عزیزان آسیب دیده از این ضایعه بود، و در ادامه برای نگاهداشت کالاها، انبار کانتینری از سوی سازمان شروع به کار کرد و از هفته گذشته، با غرفهبندی مرکز نمایشگاهی منطقه، فضای فعالیت برای غرفه داران مهیا و آماده بهرهبرداری شده است.
وی دومین مشکل پیش روی آسیب دیدگان را مسائل بیمهای عنوان کرد و با بیان اینکه پس از تهیه گزارش کارشناسی از حادثه مزبور و بازدید مدیرعامل بیمه ایران، در جلسه آتی هیأت مدیره شرکت بیمه ایران، موضوع مورد تصویب قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: بعد از ابلاغ این مصوبه، و پرداخت خسارت، جریان بازسازی مجتمع تجاری ونوس را با سرعت آغاز خواهیم کرد.
طاعتی مقدم سومین برنامه کاری سازمان منطقه آزاد انزلی برای رفع مشکلات ناشی از آتش سوزی مجتمع مزبور را پیگیری رفع دغدغههای مالی و بانکی آسیب دیدگان اعلام نمود و گفت: در همین راستا، جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان با حضور رییس کل بازرسی استان برگزار شد که در این نشست، تصمیمات خوبی به منظور بازگشت سریعتر ونوس به چرخه زندگی اقتصادی و اشتغالزایی تصویب گردید.
گفتنی است در این جلسه مدیران شعب بانکهای عامل استان، معاون و مدیران معاونت اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.