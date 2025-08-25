استاندار گیلان:
ظرفیت تختهای بیمارستانی گیلان هزار تخت افزایش می یابد
استاندار گیلان از افتتاح دو بیمارستان بزرگ در رشت و بندرانزلی خبر داد و گفت: ظرفیت تختهای بیمارستانی گیلان هزار تخت افزایش می یابد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس امروز در جلسه شورای اداری شهرستان رشت ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: این هفته متعلق به تمام ارکان نظام و قوای سهگانه است که در طول سال در راستای خدماترسانی به مردم تلاش میکنند.
وی گفت: هفته دولت و دهه فجر سنت خوبی پس از انقلاب در راستای ارائه گزارش عملکرد مسئولان به مردم است بهخصوص در ۱۰ ماه گذشته که شاهد سفرهای سران قوه و برخی وزرا به استان بودیم که نقطه عطفی محسوب میشود.
استاندار گیلان از اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان در راستای اجرای پروژه در هفته دولت خبر داد و افزود: این آمار در مقیاس استانی ۲۰ هزار میلیارد تومان است که از چند جهت دارای اهمیت است اولاً که در هفته دولت سال گذشته این رقم پایینتر بوده است و علیرغم تورم ۳۰ درصدی این آمار قابل توجه است.
حقشناس تصریح کرد: به علاوه در یک سال گذشته فضای سیاسی کشور تحت فشار بوده است و شروع دولت با ترور شهید هنیه و پایان دوره یک ساله با جنگ دوازده روزه و تحریم و کاهش سطح آمار فروش نفت همراه بوده است.
وی ضمن تاکید بر سخنان رهبری مبنی توطئه دشمنان برای اختلاف فکنی در کشور گفت: ۲۳ خرداد قرار بود مشابه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ باشد اما مردم دارای حافظه بلندمدت خوبی هستند و دچار اشتباه نخواهند شد.
استاندار گیلان اضافه کرد: با حل ناترازیها و کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد غالب مشکلات مردم حل خواهد شد.
حقشناس با اشاره به ایجاد زیرساختهای کافی پس از انقلاب بیان کرد: در کنار تمام امکانات، حدود ۹۰ فرودگاه در کشور وجود دارد که توجیه اقتصادی ندارد اما توسط دولت پوشش داده میشود.
وی به افزایش یک هزار تخت به ظرفیت بیمارستانهای استان طی یک سال آتی اشاره و عنوان کرد: بیمارستان جنرال لاکان، بیمارستان انزلی، بیمارستان شهید حسینپور لنگرود از جمله این پروژهها است که این افزایش ظرفیت در شرایط تحریم رقم خورده است.
استاندار گیلان ضمن تاکید بر بیان دستاوردها و واقعیتها افزود: طبیعت و تاریخ غنی گیلان، وجود شخصیتهای برجسته از جمله ظرفیتهای عظیم این خطه است که باید مورد توجه قرار بگیرد.