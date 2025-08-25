خبرگزاری کار ایران
۷۱۸ پروژه بنیاد مسکن گیلان به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به بهره برداری ۷۱۸ پروژه همزمان با هفته دولت گفت: اجرای این پروژه‌ها نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، بهبود شرایط زیستی و توسعه پایدار مناطق روستایی دارد.

به گزارش ایلنا از رشت،حامد دائمی امروز در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تعداد ۸۵ پروژه عمران روستایی با اعتباری بالغ بر ۲,۱۶۵,۰۰۳ میلیون ریال را افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار داد.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه توسعه زیرساخت‌های روستایی شامل راه‌های دسترسی، تأسیسات آب و فاضلاب، برق‌رسانی و توسعه شبکه‌های مخابراتی بوده است.

دائمی ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی ۶۳۳ واحد مسکن روستایی مقاوم با استفاده از تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان و با اعتباری بیش از ۵,۷۱۵,۹۹۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید این واحدها با هدف مقاوم‌سازی در برابر بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل و طوفان ساخته شده و موجب ارتقا امنیت و رفاه خانواده‌های روستایی شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در این خصوص اظهار داشت: اجرای این پروژه‌ها نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، بهبود شرایط زیستی و توسعه پایدار مناطق روستایی استان دارد.

وی گفت: بنیاد مسکن با بهره‌گیری از منابع اعتباری مناسب و همکاری دستگاه‌های اجرایی، به دنبال ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و کاهش مهاجرت از روستا به شهرها است.

دائمی افزود: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی از اولویت‌های بنیاد مسکن است که زمینه‌ساز بهبود کیفیت زندگی و افزایش تاب‌آوری روستاها در برابر بلایای طبیعی خواهد بود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گیلان ضمن قدردانی از حمایت مسئولان استانی و همکاری مردم، ابراز امیدواری کرد که این روند توسعه‌ای با قوت ادامه یافته و موجب افزایش رضایت‌مندی و بهبود شرایط زندگی در روستاهای استان شود.

