۷۱۸ پروژه بنیاد مسکن گیلان به بهرهبرداری میرسد
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به بهره برداری ۷۱۸ پروژه همزمان با هفته دولت گفت: اجرای این پروژهها نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، بهبود شرایط زیستی و توسعه پایدار مناطق روستایی دارد.
به گزارش ایلنا از رشت،حامد دائمی امروز در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: تعداد ۸۵ پروژه عمران روستایی با اعتباری بالغ بر ۲,۱۶۵,۰۰۳ میلیون ریال را افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار داد.
وی افزود: این پروژهها در حوزه توسعه زیرساختهای روستایی شامل راههای دسترسی، تأسیسات آب و فاضلاب، برقرسانی و توسعه شبکههای مخابراتی بوده است.
دائمی ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی ۶۳۳ واحد مسکن روستایی مقاوم با استفاده از تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان و با اعتباری بیش از ۵,۷۱۵,۹۹۰ میلیون ریال به بهرهبرداری رسید این واحدها با هدف مقاومسازی در برابر بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل و طوفان ساخته شده و موجب ارتقا امنیت و رفاه خانوادههای روستایی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در این خصوص اظهار داشت: اجرای این پروژهها نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، بهبود شرایط زیستی و توسعه پایدار مناطق روستایی استان دارد.
وی گفت: بنیاد مسکن با بهرهگیری از منابع اعتباری مناسب و همکاری دستگاههای اجرایی، به دنبال ارتقای شاخصهای توسعه روستایی و کاهش مهاجرت از روستا به شهرها است.
دائمی افزود: توسعه زیرساختهای عمرانی و مقاومسازی مسکن روستایی از اولویتهای بنیاد مسکن است که زمینهساز بهبود کیفیت زندگی و افزایش تابآوری روستاها در برابر بلایای طبیعی خواهد بود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گیلان ضمن قدردانی از حمایت مسئولان استانی و همکاری مردم، ابراز امیدواری کرد که این روند توسعهای با قوت ادامه یافته و موجب افزایش رضایتمندی و بهبود شرایط زندگی در روستاهای استان شود.