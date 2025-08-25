به گزارش ایلنا از رشت، فریبرز مرادی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: همزمان با این هفته، ۵۱ پروژه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اعتباری بیش از ۱۱ هزار و ۵۲۹ میلیارد ریال در استان گیلان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل ۱۰۲ کیلومتر بهسازی، ساخت، لکه‌گیری و روکش آسفالت راه‌های فرعی و روستایی، ۲۴/۵ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های اصلی، همچنین احداث پل، دیوار حائل، اجرای روشنایی طولی و احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، بهبود سطح خدمات جاده‌ای و تسهیل دسترسی روستاییان خواهد داشت و گام مؤثری در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان به شمار می‌رود.

