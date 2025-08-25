بهرهبرداری از ۵۱ پروژه راهداری در گیلان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان از بهرهبرداری ۵۱ پروژه راهداری همزمان با هفته دولت با اعتبار بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریالی در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، فریبرز مرادی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: همزمان با این هفته، ۵۱ پروژه راهداری و حملونقل جادهای با اعتباری بیش از ۱۱ هزار و ۵۲۹ میلیارد ریال در استان گیلان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این پروژهها شامل ۱۰۲ کیلومتر بهسازی، ساخت، لکهگیری و روکش آسفالت راههای فرعی و روستایی، ۲۴/۵ کیلومتر روکش آسفالت راههای اصلی، همچنین احداث پل، دیوار حائل، اجرای روشنایی طولی و احداث مجتمعهای خدمات رفاهی است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان تأکید کرد: اجرای این پروژهها نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، بهبود سطح خدمات جادهای و تسهیل دسترسی روستاییان خواهد داشت و گام مؤثری در توسعه زیرساختهای حملونقل استان به شمار میرود.