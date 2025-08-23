رفع تصرف اراضی ۳۰ میلیارد ریالی در خمام

به گزارش ایلنا از خمام، سرهنگ باقر رجبی ویسرودی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه زمین‌خواری تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی بوده و جرم محسوب می‌شود اظهار کرد: با دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای این شهرستان، رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه مأموران انتظامی پس از اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند، افزود: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فردی ۱۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده است.

فرمانده انتظامی خمام از معرفی متهم ۷۰ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند و با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، رفع تصرف انجام شد.

این مقام انتظامی در پایان از مردم خواست برای مقابله با افراد سودجو در صورت مشاهده یا اطلاع از موارد مشابه، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

