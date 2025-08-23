خبرگزاری کار ایران
English العربیه
افتتاح ۴۰۱ پروژه عام المنفعه در رشت؛ بیش از ۱۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد شد

افتتاح ۴۰۱ پروژه عام المنفعه در رشت؛ بیش از ۱۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد شد
فرماندار رشت با اشاره به افتتاح ۴۰۱ پروژه عام المنفعه همزمان با هفته دولت در این شهرستان گفت: با بهره برداری این پروژه ها بیش از ۱۴۰۰ فرصتی شغلی ایجاد می شود.

به گزارش ایلنا از رشت،سید اسماعیل میرغضنفری امروز در گفتگو با خبرنگاران هفته دولت را فرصتی مغتنم برای یادآوری خدمات دولت و تقدیر از شهیدان والا مقام دانست و اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت، یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم و این مناسبت را به همه دولت‌مردان و ملت قهرمان ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنم.

وی با اشاره به فعالیت‌های عمرانی و خدماتی انجام شده از سال گذشته تا کنون، گفت: امسال در شهرستان رشت بالغ بر ۴۰۱ پروژه با اعتبار ۵,۰۱۷ میلیارد تومان افتتاح و بهره‌برداری می‌شود در مجموع، اعتبارات صرف شده در بخش دولتی بالغ بر ۳,۷۶۵ میلیارد تومان و در بخش خصوصی نیز بیش از ۱,۲۵۲ میلیارد تومان بوده است.

میرغضنفری افزود: پروژه‌ها در حوزه‌های مختلفی چون عمران شهری و روستایی، آب و برق، صنعت و اشتغال‌زایی، گردشگری، آموزش و سایر حوزه‌ها اجرا شده‌اند به عنوان نمونه، در حوزه برق با هزینه ۲,۷۰۴ میلیارد تومان اقدامات مهمی نظیر نصب کابل‌های خودنگهدار و تقویت ترانس‌ها انجام شده است.

فرماندار رشت همچنین با اشاره به ایجاد ۱۴۷۶ فرصت شغلی، از جمله ۵۶۵ شغل دائمی، تاکید کرد: رشد چشمگیر بودجه و پروژه‌های اجرا شده نسبت به سال گذشته بیانگر عزم جدی دولت در خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم است.

وی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم و بخش خصوصی، بیان کرد: دولت تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از پروژه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های گردشگری، انرژی‌های نو و زیرساخت‌ها فراهم کرده و اعتقاد دارد همدلی ملت و دولت می‌تواند موتور محرکه توسعه باشد.

میرغضنفری در پایان با تأکید بر اهمیت ارتباط دوسویه با مردم و رسانه‌ها خاطرنشان کرد: امیدواریم با صبر، همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و مردم، مشکلات موجود را پشت سر بگذاریم و مسیر خدمت‌رسانی به مردم را با قوت ادامه دهیم.

