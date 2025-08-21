خبرگزاری کار ایران
English العربیه
نزول دو رتبه‌ای چارت اداره کل ارشاد گیلان در ادوار گذشته؛ امکان ارتقاء مجدد فراهم شد

مدیرکل ارشاد گیلان گفت: متأسفانه در ادوار گذشته، جایگاه چارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به رتبه دو تنزل پیدا نموده بود که به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها پیگیری ارتقای رتبه اداره کل شدیم و اکنون با پیگیری‌های مستمر و موافقت‌های اولیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امکان ارتقاء مجدد فراهم گردید.

به گزارش ایلنا، امیرحسین طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم صومعه‌سرا و نماینده معین بندرانزلی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان دیدار و گفتگو کرد و طی آن مهم‌ترین موضوعات حوزه فرهنگ، هنر و رسانه استان و شهرستانهای صومعه سرا و بندر انزلی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به میهمانان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان را «خانه اصحاب فرهنگ و هنر» توصیف کرد و اظهار داشت: «متأسفانه در ادوار گذشته، جایگاه چارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به رتبه دو تنزل پیدا نموده بود که به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها پیگیری ارتقای رتبه اداره کل شدیم و اکنون با پیگیری‌های مستمر و موافقت‌های اولیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امکان ارتقاء مجدد فراهم گردیده و تحقق این هدف نیازمند همراهی و حمایت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد.

وی ارتقاء رتبه اداره کل را گامی مهم در توسعه فرهنگی و هنری گیلان دانست و افزود: «این ارتقاء به معنای افزایش ظرفیت‌های سازمانی در بخش چارت اداری، جذب نیروی انسانی و تخصیص بودجه است. به‌ویژه در شهرستان‌های صومعه‌سرا و بندرانزلی، که یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، کمبود نیروی انسانی در حوزه فرهنگ و هنر است، این ارتقا می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط ایفا کند.»

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی استان گفت: «گیلان دارای مجموعه‌های ارزشمند فرهنگی و هنری است که سال‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته و اکنون بسیاری از این فضاها با فرسودگی و استهلاک جدی مواجه‌اند. به همین دلیل، توجه به اعتبارات عمرانی و تخصیص بودجه متوازن در این حوزه بسیار ضروری بوده و حمایت نمایندگان محترم در این زمینه می‌تواند گره‌گشا باشد.»

طاهری در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد اولویت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بر مردمی‌سازی فرهنگ و تمرکززدایی اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از مرکز به شهرستان‌هاست و با همین الگو، توجه ویژه‌ای به مناطق کمتر برخوردار نیز خواهد شد.

وی افزود: معتقدیم نگاه شهرستان‌ها در حوزه فرهنگ و هنر باید محور برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد و این موضوع برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. »

طاهری در ادامه موسسات فرهنگی و هنری را شالوده اصلی مردمی‌سازی فرهنگ با تکیه بر طراحی و اجرای برنامه‌ها در شهرستان دانست و گفت: اجرای برنامه‌های فرهنگی وهنری در طرح تقویت بنیه فرهنگی استان گامی مهم در تحقق این امر بود با استفاده از ظرفیت موسسات فرهنگی و هنری در شهرستانها به اجرا در آمد. همچنین ضروری است در هر شهرستان یک آسیب به عنوان اولویت اصلی مشخص شده و مؤسسات فرهنگی و هنری به عنوان بازوان اجرایی قوی و مردمی، طرح‌های اجرایی قابل رصد و پایش برای رفع آن آسیب در شهرستان ارائه نمایند و مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز حمایت‌های لازم را در خصوص تحقق این اهداف خواهد داشت.

سعید رحمت زاده نماینده شهرستان صومعه سرا و نماینده معین شهرستان بندر انزلی نیز در این دیدار مدیریت مبتنی بر داده را لازمه پیشرفت استان دانست و اظهار کرد: «مدیریتی که مبتنی بر داده نباشد، به سمت کلیشه‌ای شدن و کاهش بهره‌وری خواهد رفت.»

وی به ظرفیت ساختمان‌های موجود تحت نظر ادارات فرهنگ و ارشاد اسللامی در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: «این فضاها می‌توانند به بستری برای استفاده هنرمندان، انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی جهت اجرای برنامه‌های مختلف تبدیل شوند و نقش مؤثری در توسعه فرهنگی شهرستان‌ها ایفا کنند.»

رحمت‌زاده نقش هنرمندان صومعه سرا را در تاریخ هنر استان بی‌بدیل عنوان کرد و تئاتر گیلان را مدیون هنرمندان صاحب‌نام این شهرستان دانست و افزود: «این شهرستان استعداد لازم برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری را داراست، اما برای شکوفایی بیشتر نیازمند تقویت زیرساخت‌هاست.»

این دیدار با تبادل نظر پیرامون نیازها و ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان‌های صومعه‌سرا و بندرانزلی ادامه یافت و دو طرف بر تداوم همکاری‌ها و هماهنگی‌های بیشتر برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان تأکید کردند.

 

