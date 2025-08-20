فعالیت جامعه اسلامی مهندسین در ۵۶ شهر گیلان/برگزاری جلسات فصلی در همه شهرها

به گزارش ایلنا از آستارا، نشست دبیر جامعه اسلامی مهندسین استان گیلان با اعضای جامعه اسلامی مهندسین شهرستان آستارا با حضور شهردار بندر آستارا در شهرداری این شهر برگزار شد.

جبار کوچکی نژاد دبیر جامعه اسلامی مهندسین استان گیلان و عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کشور در نشست با اعضای جامعه اسلامی مهندسین شهرستان آستارا در شهرداری آستارا با اشاره به نقش محوری و بی‌بدیل احزاب در قوانین مصوب و در دست بررسی مجلس، تاکید‌کرد: نگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی متوجه ارتقای مشارکت و نقش سازنده احزاب در ساختار حکومتی و سیاسی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه جامعه مهندسین تلاش می‌کند تا از نخبگان در شورای خود استفاده کند، تصریح کرد: مجمع جامعه مهندسین یکی از صنف‌های سیاسی و تخصصی است که از سابقه زیادی برخوردار است.

کوچکی نژاد با اشاره به فعالیت‌های تخصصی جامعه اسلامی مهندسین در سطح استان گیلان بیان داشت: جامعه اسلامی مهندسین یک تشکل عقیدتی، سیاسی، علمی و فنی با مشی اصولگرایی اسلامی است که در ۵۶ شهر استان گیلان دارای نمایندگان فعال و هسته مرکزی می‌باشد.

وی افزود: در این تشکل مسائل مختلف سیاسی اجتماعی و فنی پیگیری می شود.

نماینده رشت و خمام در مجلس در این نشست با اشاره به فعالیت دو دهه‌ای این تشکل اظهار کرد: در همه ۵۶ شهر کوچک و بزرگ استان گیلان این تشکل فعال است و جلسات فصلی در همه شهرها برگزار و از شخصیت‌های کشوری بهره گیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جامعه اسلامی مهندسی توانسته در مجامع مختلف سیاسی و تخصصی جایگاهی پیدا کند، گفت: تشکیلات جامعه اسلامی مهندسی گیلان از امکانات و ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است.

لزوم مشارکت و همکاری جامعه مهندسین با شهرداری در توسعه و عمران شهری

میثم الوان پور شهردار شهر مرزی بندر آستارا به عنوان دبیر جامعه اسلامی مهندسین شهرستان آستارا نیز در این نشست با اشاره به جایگاه کنونی جامعه اسلامی مهندسین به عنوان یک جایگاه دارای مقبولیت، اعتماد و تأثیرگذاری مناسب اظهار کرد: با توجه به اینکه رشد و توسعه کشور از طریق پیگیری مطالبات عمومی مردم از خط‌ مشی‌های اصلی جامعه اسلامی مهندسین است قطعاً این جامعه می‌تواند با استفاده از نقش تاثیر گذار خود با همکاری و مشارکت با شهرداری ها و با اشتراک تجربیات مهندسین این جامعه با این نهاد گام های موثری در این خصوص بردارد.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت و همکاری جامعه مهندسین با شهرداری در توسعه و عمران شهری افزود: ارتقای وضعیت ساخت و ساز در شهرها یکی از اولویت ها و مسائل مهم شهری است که می بایست با تعامل شهرداری و مهندسان انجام شود که جامعه اسلامی مهندسین می تواند نقش مهمی در این راستا ایفا کند.

انتهای پیام/