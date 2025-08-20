رفع تصرف بیش از ۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در سیاهکل
دادستان عمومی و انقلاب سیاهکل از رفع تصرف ۱۰ هزار و ۶۷۳ متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از سیاهکل،قوام تیمور نژاد صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: ۱۰۶۷۳ متر مربع از اراضی ملی به ارزش بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال در چند روستای این شهرستان رفع تصرف شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل با اشاره به اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و برخورد با متصرفین اراضی ملی افزود: مقدار ۲۷۵ متر مربع از اراضی ملی منطقه آغوزگوش بخش مرکزی سیاهکل به ارزش ریالی ۵۵۰ میلیون ریال و ۱۰۳۹۸ متر مربع از اراضی ملی روستای زرآباد خرارود در بخش مرکزی دیلمان به ارزش ۱۰ میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال با تخریب پرچینهای چوبی از ید متخلفین رفع تصرف شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در برخورد با دست اندازان به اراضی و منابع ملی هیچ گونه مماشاتی نخواهد کرد.