استاندار: رفع تداخل حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه مجمع نمایندگان گیلان در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به موضوع رفع تداخل اراضی ملی با زمین‌های مردم اظهار کرد: یکی از مسائل مهم استان رفع تداخل اراضی است، به این معنا که زمین‌هایی که مردم دارند و زمین‌هایی که دولت مالک آن است، دچار اختلاف شده‌اند؛ دولت مدعی مالکیت زمین مردم است و مردم اسنادی دارند که نشان می‌دهد زمین‌های دولتی متعلق به آن‌ها است.

وی افزود: موضوع رفع تداخل اراضی طبق قانونگذار در حال پیگیری است و کمیسیونی تشکیل شده که مکلف به رسیدگی به این موارد است تاکنون حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی شده‌اند که در تلاشیم با استفاده از اسناد، قوانین و تصاویر مربوط به سنوات گذشته که اثبات می‌کند زمین در تصرف مردم بوده، مالکیت را به مردم منتقل کنیم.

استاندار گیلان تصریح کرد: این فرآیند طولانی است و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها از جمله ثبت استان، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر نهادهای مرتبط است. در نهایت امیدواریم با کمک نمایندگان استان بتوانیم به جمع‌بندی برسیم تا بخشی از قانون اصلاح یا اختیارات وزرا به استان‌ها واگذار شود.

حق‌شناس با اشاره به مصوبات شورای حفظ بیت‌المال استان پس از سفر ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: با تلاش‌های انجام شده، اراضی ملی استان که بیش از ۲۴ هزار هکتار بود، به زیر ۲۰ هزار هکتار کاهش یافته است که بخشی از این کار موفقیت‌آمیز بوده و امسال تسریع در روند کار در دستور کار قرار دارد.

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همفکری و همکاری دستگاه‌های مربوطه رضایت‌مندی مردم را به دست آوریم و مشکلات موجود در این حوزه به زودی برطرف شود.

انتهای پیام/