بعد از گذشت چهار سال هنوز ادارات خدمات رسان در شهر مستقر نیستند

به گزارش ایلنا از رشت، شهردار پیربازار به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگاران در آئین تجلیل از خبرنگاران در شهرداری پیربازار گفت: خبرنگاران چشمان بینای جامعه هستند که در جهت خدمت به جامعه در حوزه های گوناگون قدم برمیدارند.

سجاد علیپور افزود: انتقاد سازنده خبرنگاران باید مورد استقبال مدیران باشد چرا که خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و دغدغه های مردم را به مسئولان بیان می کنند.

وی تصریح کرد: کهن شهر پیربازار دارای قدمت طولانی در صده گذشته بعنوان اولین بندر در استان گیلان بوده است که در حال حاضر از شاخص های برخورداری و توسعه عقب مانده است.

علیپور با بیان اینکه پیربازار چهار سال است که به شهر تبدیل شده و نزدیکترین سکونتگاه به مرکز استان است، افزود: این شهر جدید تاسیس که سال گذشته درگیر سیل مهیب شد از کاستی های زیادی رنج می برد که از جمله آن عدم کیفیت مطلوب آب شرب آشامیدنی شهروندان است.

شهردار پیربازار برندسازی این شهر با برگزاری جشنواره های گوناگون از جمله محصولات محلی را در دستور کار شهرداری دانست و بیان داشت: شهرداری پیربازار آماده جذب و حمایت از سرمایه گذاران در جهت توسعه شهر است.

وی بیان داشت: تهیه و تصویب طرح هادی شهری بعنوان یکی از مهمترین اولویت های مدیریت شهری پیربازار در دستور کار قرار دارد که نقشه برداری آن صورت گرفته و در حال تهیه طرح در دست مشاور قرار دارد.

علیپور از حمایت و همراهی اعضای شورای شهر پیربازار قدردانی کرده و بیان داشت: تمام هدف مجموعه مدیریت شهری پیربازار بر این است که کاستی های گذشته در اسرع وقت برطرف شده و تکریم ارباب رجوع و تسریع در روند امورات و پرونده های ساختمانی و کمیسیون های مربوطه در اولویت قرار دارد.

وی بیان داشت: بعد از گذشت چهار سال از شهر شدن پیربازار هنوز ادارات خدمات رسان در این شهر استقرار ندارند که از مسئولان استان و شهرستان و نمایندگان رشت در مجلس تقاضا دارم تا در این رابطه با اولویت به مدیریت شهری پیربازار یاری رسانده و مدرسه بلااستفاده شهر پیربازار را بعنوان مجتمع اداری و راه اندازی ادارات خدمات رسان در شهر پیربازار در نظر گیرند.

در پایان از خبرنگاران حاضر در جلسه تجلیل بعمل آمد.

انتهای پیام/