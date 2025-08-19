توقیف خودروی حامل لاستیک قاچاق در ماسال

به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی ترازی با بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی ماسال حین گشت‌زنی یک دستگاه خودرو نیسان حامل لاستیک را برای بررسی آن را متوقف کردند گفت: در بازرسی از این خودرو، ۳۹ حلقه انواع لاستیک قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال برآورد کردند افزود: برای متهم ۶۶ ساله پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

