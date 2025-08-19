خبرگزاری کار ایران
توقیف خودروی حامل لاستیک قاچاق در ماسال

توقیف خودروی حامل لاستیک قاچاق در ماسال
کد خبر : 1675588
فرمانده انتظامی ماسال از کشف ۳۹ حلقه لاستیک قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی ترازی با بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی ماسال حین گشت‌زنی یک دستگاه خودرو نیسان حامل لاستیک را برای بررسی آن را متوقف کردند گفت: در بازرسی از این خودرو، ۳۹ حلقه انواع لاستیک قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال برآورد کردند افزود: برای متهم ۶۶ ساله پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

