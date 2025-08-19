خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان برای تصفیه خانه و دفن بهداشتی زباله لاهیجان

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان برای تصفیه خانه و دفن بهداشتی زباله لاهیجان
کد خبر : 1675584
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار لاهیجان از جذب مبلغ ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه تصفیه خانه و دفن بهداشتی زباله شهر لاهیجان خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا  زنده دل، شهردار لاهیجان در گفت و گویی اظهار کرد: پس از پیگیری‌ها و دیدارهایی که با حضور جناب سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به همراه رییس و اعضای شورای اسلامی شهر انجام شد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان از محل تملک دارایی برای پروژه تصفیه خانه و دفن بهداشتی زباله شهر لاهیجان تخصیص پیدا کرد.

وی گفت: جای دارد از پیگیری‌ها و تلاش‌های سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی برای تخصیص و جذب این اعتبار قدردانی کنم.

زنده دل اضافه کرد: بیش از ۴۰ سال زباله‌ها در تموشل به صورت سنتی دفن می‌شد و شهرداری لاهیجان در سال‌های اخیر با اجرای پروژه بهسازی نسبت به ساماندهی مشکلات ۴۰ساله و دفن بهداشتی و جمع آوری شیرابه به منظور جلوگیری از آسیب به محیط زیست اقدامات لازم را تاکنون بعمل آورده است.

وی افزود: سایت دفن زباله تموشل به صورت روزانه محل دریافت و دفن بهداشتی زباله‌های شهرهای لاهیجان و سیاهکل، رودبنه و دیلمان و روستاهای تابعه شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل می‌باشد و روزانه بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ تن زباله در این محل به صورت بهداشتی دفن می‌شود.

شهردار لاهیجان اضافه کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش دانش آموزان و خانواده‌ها برای کاهش تولید زباله و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و برگزاری جشنواره ملی «فرزند ایران، قهرمان زمین» با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش از جمله اقدامات فرهنگی شهرداری لاهیجان در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی بهسازی و دفن بهداشتی زباله است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور