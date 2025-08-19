اختصاص ۳۵ میلیارد تومان برای تصفیه خانه و دفن بهداشتی زباله لاهیجان

به گزارش ایلنا، رضا زنده دل، شهردار لاهیجان در گفت و گویی اظهار کرد: پس از پیگیری‌ها و دیدارهایی که با حضور جناب سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به همراه رییس و اعضای شورای اسلامی شهر انجام شد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان از محل تملک دارایی برای پروژه تصفیه خانه و دفن بهداشتی زباله شهر لاهیجان تخصیص پیدا کرد.

وی گفت: جای دارد از پیگیری‌ها و تلاش‌های سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی برای تخصیص و جذب این اعتبار قدردانی کنم.

زنده دل اضافه کرد: بیش از ۴۰ سال زباله‌ها در تموشل به صورت سنتی دفن می‌شد و شهرداری لاهیجان در سال‌های اخیر با اجرای پروژه بهسازی نسبت به ساماندهی مشکلات ۴۰ساله و دفن بهداشتی و جمع آوری شیرابه به منظور جلوگیری از آسیب به محیط زیست اقدامات لازم را تاکنون بعمل آورده است.

وی افزود: سایت دفن زباله تموشل به صورت روزانه محل دریافت و دفن بهداشتی زباله‌های شهرهای لاهیجان و سیاهکل، رودبنه و دیلمان و روستاهای تابعه شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل می‌باشد و روزانه بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ تن زباله در این محل به صورت بهداشتی دفن می‌شود.

شهردار لاهیجان اضافه کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش دانش آموزان و خانواده‌ها برای کاهش تولید زباله و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و برگزاری جشنواره ملی «فرزند ایران، قهرمان زمین» با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش از جمله اقدامات فرهنگی شهرداری لاهیجان در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی بهسازی و دفن بهداشتی زباله است.

