در اطلاعیه ای عنوان شد:
دستفروشی در پیاده راه رشت از ۲۷ مردادماه ممنوع شد!
شهرداری رشت با نصب بنر اعلام کرد که از ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ هرگونه دستفروشی و اشغال پیادهرو در محدوده خیابان سعدی تا میدان شهرداری ممنوع است.
به گزارش ایلنا از رشت،شهرداری رشت با اشاره به نارضایتی و شکایات شهروندان، اعلام کرد که از ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ هرگونه دستفروشی و اشغال پیادهرو در محدوده خیابان سعدی تا میدان شهرداری ممنوع است.
متن اطلاعیه رسمی به شرح زیر است:
«با عنایت به نارضایتی عمومی، شکایات مکرر شهروندان و بهمنظور صیانت از حقوق عامه، تسهیل در عبور و مرور عابران پیاده و جلوگیری از انسداد معابر عمومی، از تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ هرگونه استقرار دستفروشان، بساطگستری و اشغال پیادهرو توسط مغازهداران در گام اول از ابتدای خیابان سعدی تا دور میدان شهرداری رشت، اکیداً ممنوع میباشد.
بدیهی است در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.»