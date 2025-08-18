خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در اطلاعیه ای عنوان شد:

دستفروشی در پیاده راه رشت از ۲۷ مردادماه ممنوع شد!

دستفروشی در پیاده راه رشت از ۲۷ مردادماه ممنوع شد!
کد خبر : 1675084
لینک کوتاه کپی شد.

شهرداری رشت با نصب بنر اعلام کرد که از ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ هرگونه دستفروشی و اشغال پیاده‌رو در محدوده خیابان سعدی تا میدان شهرداری ممنوع است.

به گزارش ایلنا از رشت،شهرداری رشت با اشاره به نارضایتی و شکایات شهروندان، اعلام کرد که از ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ هرگونه دستفروشی و اشغال پیاده‌رو در محدوده خیابان سعدی تا میدان شهرداری ممنوع است.

متن اطلاعیه رسمی به شرح زیر است:

«با عنایت به نارضایتی عمومی، شکایات مکرر شهروندان و به‌منظور صیانت از حقوق عامه، تسهیل در عبور و مرور عابران پیاده و جلوگیری از انسداد معابر عمومی، از تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ هرگونه استقرار دستفروشان، بساط‌گستری و اشغال پیاده‌رو توسط مغازه‌داران در گام اول از ابتدای خیابان سعدی تا دور میدان شهرداری رشت، اکیداً ممنوع می‌باشد.

بدیهی است در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.»

دستفروشی در پیاده راه رشت از ۲۷ مردادماه ممنوع شد!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور