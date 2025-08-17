خبرگزاری کار ایران
شهردار پیربازار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان دیدار کرد

کد خبر : 1674803
در راستای واگذاری مدرسه متروکه پیربازار در طرح مولد سازی دارایی های مازاد دولت، شهردار پیربازار با مدیرکل اقتصاد دارایی گیلان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، سجاد علیپور شهردار پیربازار در اولین روز کاری خود پس از معارفه، در دیداری صمیمی با نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، دربارهٔ بهره‌برداری از یک مدرسه متروکه در این شهر برای تبدیل به مجتمع اداری و مرکز خدمات‌رسانی به مردم بحث و تبادل نظر کرد.

در این نشست، راهکارهای قانونی استفاده از این ملک دولتی بررسی شد. نوروزی و ملکی رئیس اداره اموال و اوراق بهادار استان، با تشریح قوانین مربوطه، بر لزوم اقدام از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت یا ساماندهی فضای اداری تأکید کردند و بهترین مسیر قانونی برای تحقق این هدف را تبیین نمودند.

علیپور با قدردانی از راهنمایی‌های کارشناسی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های مربوطه، این پروژه به‌زودی عملیاتی شود.

