بیش از ۳ هزار کنتور هوشمند امسال در گیلان نصب شد

بیش از ۳ هزار کنتور هوشمند امسال در گیلان نصب شد
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: تاکنون بیش از ۸۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، عمومی، خانگی و تجاری در استان نصب شده است.

به گزارش ایلنا از رشت، مسعود صادقی خمامی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه کنتور هوشمند در استان نصب و راه اندازی شده و تعداد این کنتور‌ها که قابلیت کنترل از راه دور دارد در استان به ۸۰ هزار عدد در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، عمومی، خانگی و تجاری با تعرفه‌های ویژه رسیده است.

وی از نصب و راه اندازی ۸ هزار کنتور هوشمند دیگر برای مشترکان استان تا پایان امسال خبر داد و افزود: با اجرا و توسعه‌ی طرح سامانه هوشمند شبکه برق در گیلان و نصب این کنتور‌های هوشمند از سال گذشته، امکان قرائت خودکار کنتور از راه دور، پایش مصرف برق مشترکان، تشخیص خطا‌ها، ارائه گزارش‌های تحلیلی و مدیریت مصرف به صورت دقیق و لحظه‌ای از طریق شبکه‌های ارتباطی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: با نصب این کنتور‌ها و امکان پایش مصرف مشترکان از راه دور، می‌توان محدودیت بار مصرفی برای مشترکان پر مصرف را در دوره اوج بار برای کمک به پایداری شبکه و جلوگیری از قطع برق دیگر مشترکان به ویژه مشترکان بخش خانگی اعمال کرد.

