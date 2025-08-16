شهردار پیربازار معارفه شد

به گزارش ایلنا از رشت، اسماعیل میر غضنفری امروز (شنبه 25 مرداد) در جلسه معرفی شهردار پیربازار که با حضور کاظم یوسفی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در دفتر فرمانداری رشت برگزار شد، ضمن تبریک انتصاب شهردار جدید، به تاریخچه غنی و پیشینه فرهنگی پیربازار اشاره کرد و گفت: این شهر با داشتن سابقه تاریخی و فرهنگی قابل توجه، شایسته مدیریت و خدماتی در شأن مردم فهیم و شریف خود است.

میرغضنفری افزود: مدیریت شهری باید به گونه‌ای باشد که خدمتگزاری به مردم با جدیت و شبانه‌روزی انجام شود و اقدامات صورت گرفته به شکل ملموس در زندگی شهروندان احساس شود.

وی تصریح کرد: شهردار پیربازار باید با ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با ادارات مختلف و شوراهای اسلامی شهر، مشکلات زیرساختی را پیگیری کرده و با جذب سرمایه‌گذار، ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه را توسعه دهد.

فرماندار رشت خاطرنشان کرد: شهر پیربازار که چند سالی است به عنوان شهر شناخته شده، نیازمند ساختارمند شدن و اقدامات منسجم برای ایجاد سیمای شهری زیبا و توسعه پایدار است و باید تلاش شود از هر گونه اختلافات که مانع پیشرفت شود، پرهیز گردد.

وی همچنین از زحمات شهرداران ادوار گذشته قدردانی و تأکید کرد: تلاش‌های گذشته پایه‌ای برای توسعه شهر بوده و انتظار می‌رود این مسیر با سرعت، ابتکار و خلاقیت بیشتری ادامه یابد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان نیز ضمن تبریک به شهردار جدید از وی خواست تا در راستای توسعه همه جانبه شهر جدید التسیس پیربازار گام بردارد.

کاظم یوسفی تاکید کرد: جذب سرمایه گذار و پیگیری اجرای طرح هادی شهری یاید در دستور کار جدی این شهرداری قرار گیرد.

گفتنی است در پایان این جلسه سجاد علیپور به عنوان شهردار جدید شهر پیربازار معرفی و حکم مسئولیت خود را دریافت کرد. علیپور پیش از این به عنوان اولین شهردار شهر جدیدالتأسیس پیربازار سابقه فعالیت داشته و اکنون پس از انتخاب مجدد توسط شورای اسلامی شهر، با حکم استاندار به این سمت منصوب می‌شود.

