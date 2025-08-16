افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات کمیته برنامه ریزی در لنگرود
فرماندار لنگرود از افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات کمیته برنامه ریزی در این شهرستان خبر داد و گفت: دولت وفاق ملی علیرغم شرایط دشوار پیگیری مطالبات مردم را در اولویت قرار داده است.
به گزارش ایلنا از لنگرود، یوسف گلشن امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اظهار کرد: رئیس جمهور طی یک سال گذشته بیش از ۷۰ سفر استانی و شهرستانی با کمترین تشریفات ممکن انجام داده و تلاش کرده علاوه بر پیگیری موضوعات کلان کشور، صدای مردم باشد.
گلشن افزود: دولت علیرغم شرایط دشوار، همچون دوران جنگ تحمیلی، پیگیری جدی مسائل و مشکلات مردم را در دستور کار دارد و در راستای منویات رهبر انقلاب و سیاستهای ابلاغی حرکت میکند.
وی با بیان اینکه در آستانه هفته دولت قرار داریم، از مدیران دستگاهها خواست خدمات دولت را به درستی منعکس کنند و افزود: دشمن با جنگ روانی و شناختی به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه است و باید با امیدآفرینی پیوند ملت و دولت را تقویت کرد.
فرماندار لنگرود از افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان خبر داد و گفت: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۴۲ دستگاه اجرایی و ۱۳۳ پروژه تعریف شده است.
گلشن آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید املاکی، تکمیل سه کیلومتر از کنارگذر لنگرود، اجرای فاز دوم بیمارستان شهید حسین پور و کنارگذر چمخاله را از جمله مهمترین پروژههای ملی شهرستان در سال جاری عنوان کرد و افزود: اعتبارات شهرستانی پاسخگوی اجرای پروژههای بزرگ نیست و باید با پیگیریهای استانی و ملی و استفاده از ظرفیت نماینده شهرستان در مجلس، منابع بیشتری جذب شود.