مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان تاکید کرد:
۲۷ درصد ظرفیت اشتغال گیلان در بخش صنعت تأمین میشود
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت: با وجود سهم اندک اراضی صنعتی نسبت به زمینهای کشاورزی، بخش صنعت توانسته ۲۷ درصد ظرفیت اشتغال استان را ایجاد کند.
به گزارش ایلنا از رشت، عباس صابر ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و تبریک ۲۱ مرداد، روز ملی حمایت از صنایع کوچک به صاحبان صنایع، اظهار کرد: در گیلان ۳۶ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که از این تعداد، ۳۳ مورد فعال و سه مورد غیرفعال است.
وی با بیان اینکه مساحت اراضی تحویلشده به شرکت شهرکهای صنعتی استان یکهزار و ۷۶۶ هکتار است، افزود: هماکنون یکهزار و ۲۴ واحد بهرهبردار در چرخه تولید استان فعال هستند که برای یکهزار و ۸۷۶ نفر اشتغال ایجاد کردهاند. همچنین ۵۲۳ واحد تولیدی در حال ساخت و ساز در شهرستانهای مختلف استان فعالیت میکنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان با اشاره به مأموریت این شرکت در تأمین زمینهای صنعتی، گفت: اراضی از دستگاههای دولتی تأمین و پس از آمادهسازی، متناسب با نیاز صنایع هر شهرستان و با قیمت تمامشده و بدون هیچگونه سود، به صورت نقد و اقساط یک تا سهساله به سرمایهگذاران واجد شرایط واگذار میشود.
وی تأکید کرد: سرمایهگذاران تنها پس از دریافت پروانه و احداث ساختمان، مجاز به واگذاری زمین هستند، زیرا هدف اصلی، راهاندازی واحد صنعتی و ایجاد اشتغال است نه خرید و فروش زمین.
صابر با اشاره به چالشهای زیرساختی صنعت استان گفت: امسال به دلیل افزایش شدت ناترازی انرژی ناچار به مدیریت مصرف شدیم. همچنین نگهداری شهرکها از محل حق شارژ دریافتی از واحدهای مستقر تأمین میشود و در آینده مسیر تردد وسایل نقلیه باری از مسیر اصلی شهرکها جدا خواهد شد.
وی کمبود نقدینگی را یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی دانست و افزود: بیشتر سرمایهگذاران مراجعهکننده از واحدهای کوچک هستند که نیاز به حمایت جدی دارند. دفترچه قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان ضمانتنامه در بانکها پذیرفته میشود که میتواند در تسهیل دریافت تسهیلات مؤثر باشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان با بیان اینکه تأمین زمین صنعتی در استان با محدودیت جدی مواجه است، اظهار داشت: عمده اراضی از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی تأمین میشود و توسعه باید متناسب با ظرفیت اشتغالزایی و تقاضای واقعی انجام شود.
صابر در پایان گفت: با وجود آنکه مساحت اراضی صنعتی گیلان تنها یکهزار و ۷۶۶ هکتار است، این بخش ۲۷ درصد ظرفیت اشتغال استان را تأمین کرده و نسبت به بخش کشاورزی با وجود مساحت کمتر، سهم بیشتری در اشتغال دارد.