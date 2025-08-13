خبرگزاری کار ایران
سامانه جستجوی شغل بستر هوشمند ارتباط کارجویان و کارفرمایان است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه سامانه جستجوی شغل عملکرد کاریابی‌ها را بهبود می‌بخشد، تصریح کرد: این سامانه با ایجاد یک بستر واحد و متمرکز، خدمات کاریابی‌ها را کارآمدتر کرده و ارتباط مؤثرتری میان کارجویان و کارفرمایان برقرار می‌کند.

به گزارش ایلنا از رشت، علی لقمانی با اشاره به اهمیت سامانه جستجوی شغل گفت: این سامانه به عنوان یک واسطه هوشمند، ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان را تسهیل می‌کند و زمینه دسترسی سریع و آسان به فرصت‌های شغلی را فراهم می‌آورد.

وی افزود: استفاده از این سامانه موجب کاهش هزینه‌ها و زمان جستجوی شغل شده و کارجویان بدون مراجعه حضوری به دفاتر کاریابی می‌توانند شغل مورد نظر خود را بیابند. همچنین، دولت از طریق این سامانه قادر است بر عملکرد کاریابی‌ها نظارت دقیق داشته و از بروز تخلفات جلوگیری کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه سامانه جستجوی شغل عملکرد کاریابی‌ها را بهبود می‌بخشد، تصریح کرد: این سامانه با ایجاد یک بستر واحد و متمرکز، خدمات کاریابی‌ها را کارآمدتر کرده و ارتباط مؤثرتری میان کارجویان و کارفرمایان برقرار می‌کند. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از کارجویان و فرصت‌های شغلی و افزایش رضایتمندی هر دو طرف، از دیگر مزایای این سامانه است.

وی ادامه داد: ثبت‌نام کارجویان به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از طریق سامانه جستجوی شغل امکان‌پذیر است و کاریابی‌ها، کارفرمایان و کارجویان می‌توانند با ایجاد پنل کاربری و ثبت اطلاعات لازم، از خدمات معرفی فرصت‌های شغلی، شناسایی افراد آماده به کار و تطبیق شغلی بهره‌مند شوند. فرآیند معرفی و به‌کارگماری نیز از طریق کاریابی‌ها یا ارتباط مستقیم کارفرما با کارجو انجام می‌شود.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۵۱۲ مورد و در سال جاری تاکنون ۴۰۰ مورد به‌کارگماری صرفاً از طریق این سامانه صورت گرفته است.

وی با اشاره به نقش کاریابی‌ها در این سامانه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۵۵ کاریابی داخلی فعال در استان گیلان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان درباره تعهد ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان اظهار داشت: تعهد اشتغال استان در سال جاری ۲۲ هزار و ۴۳۸ نفر از طریق دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است که تاکنون ۳ هزار و ۹۴۵ شغل ایجاد و در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است که از این تعداد، یک هزار و ۶۰ نفر فارغ‌التحصیل هستند. وی افزود: در سال جاری تعهد اشتغال فارغ‌التحصیلان به طور مجزا اعلام نشده است.

انتهای پیام/
